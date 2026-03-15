Elecciones de Castilla y León, en directo | El PP llega al 15M con un Vox aupado por las encuestas con el que tendrá que pactar

¡Comienza el día de las elecciones autonómicas de Castilla y León!

¡Buenas noches! Desde este momento, ya estamos en jornada electoral. Después de una campaña en la que los nervios entre los partidos se han puesto a flor de piel, especialmente por los datos que han ido arrojando las encuestas preelectorales, desde las 00:00h Castilla y León ya se encuentra en día de elecciones. A las 9:00h, una vez constituidas todas las mesas de todos los centros de votación de las nueve provincias, comenzará el proceso de votación que se extenderá a lo largo de la jornada.

A esta misma hora ha concluido la jornada de reflexión, el último día previo a las elecciones, en la que está prohibido pedir el voto o realizar cualquier acto cuyo objetivo sea decantar la balanza en la dirección de uno u otro partido. ¿Por qué existe esta jornada de reflexión? La jornada de reflexión nació en un contexto muy específico, durante la Transición española, y con el fin de evitar influencias externas para los electores a la hora de escoger papeleta. No querían que nada afectara a la recién estrenada democracia.

Sin embargo, con la llegada de Internet y las redes sociales, son muchos expertos los que creen que la jornada de reflexión ya no tiene sentido, dado que el constante flujo de información no se detiene durante estas horas. A esto se suma que aunque la prensa en papel es 'caduca', la digital deja una huella informativa que se puede consultar en cualquier momento, también durante este día de reflexión.