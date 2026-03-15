El PP gana las elecciones pero seguirá atado a un Vox que no cumple expectativas mientras el PSOE mejora sus resultados

La otra cara El PSOE frena la sangría electoral que arrastró en Extremadura y Aragón y crece en dos escaños, mientras la ultraderecha no llega al 20% de votos al que aspiraba.

El Partido Popular ha ganado nuevamente las elecciones en Castilla y León, aumentando su porcentaje de votos y escaños, con Alfonso Fernández Mañueco logrando 33 procuradores. Aunque el PP necesitará el apoyo de Vox para gobernar con mayoría absoluta, la formación de ultraderecha no cumplió con las expectativas, obteniendo solo un escaño adicional, alcanzando 14 en total. El PSOE, por su parte, frenó su caída electoral, ganando dos escaños más y alcanzando 30 procuradores. Otros partidos, como Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, mantuvieron sus escaños, mientras que Soria ¡Ya! y Podemos perdieron representación en las Cortes.

Como cabía esperar, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones de Castilla y León pero, aparte de eso, podría decirse que la noche electoral ha dejado más de un dato llamativo para los principales partidos nacionales. El PSOE ha logrado frenar la sangría electoral de las últimas elecciones autonómicas, obteniendo dos asientos más en las Cortes y cumpliendo con las expectativas, mientras que, a diferencia de lo que proyectaban todos los sondeos, Vox solo ha subido un escaño.

Tal y como apuntaban las encuestas,Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha vuelto a obtener la victoria, creciendo en porcentaje de voto, número de votos y escaños. Concretamente, ha ganado dos procuradores más, quedándose con 33 y obteniendo cuatro puntos porcentuales más que en 2022.

Ha conseguido así su objetivo de revalidar su victoria y obtener un escaño más en unas elecciones con una participación del 65%, casi siete puntos por encima de los últimos comicios.

Así, el líder autonómico se ha mostrado satisfecho a su llegada a la sede 'popular' de Salamanca y ha adelantado que "va a haber que dialogar", en referencia a Vox. No obstante, ha rechazado decir si la formación de Santiago Abascal entrará en el gobierno.

"Hoy estamos en la celebración, el futuro de Castilla y León se hablará a partir de mañana", ha declarado a laSexta, añadiendo que "lo importante no es lo que pida Vox, es lo que han dicho los ciudadanos en las urnas".

Vox no cumple expectativas

La formación de ultraderecha se mantiene como tercera fuerza y el PP la necesitará para gobernar con mayoría absoluta, que implica tener 42 escaños. Sin embargo, el Vox de Carlos Pollán se ha quedado lejos de las proyecciones. Con 14 escaños, ha ganado un asiento, pero se ha quedado con el 18% de los votos, cuando aspiraba a obtener el 20%. Además, las encuestas avanzaban que podría subir hasta seis escaños.

No es la victoria que esperaban y factores como la división interna a nivel nacional y el rechazo de parte de su electorado al apoyo a Donald Trump podrían haber influido en esta bajada de apoyo.

Cabe recordar que en las elecciones autonómicas previas de Extremadura y Aragón, el partido de Santiago Abascal logró una gran subida con seis y siete asientos, respectivamente. Pese a todo, Vox sigue siendo imprescindible para el gobierno de Mañueco, y lo saben.

Pollán y Abascal han celebrado haber conseguido su mayor porcentaje de voto histórico, aunque no fuese el objetivo que tenían marcado. "Es el mejor resultado en todas las elecciones que hemos tenido. Creo que es para estar muy contentos y para darnos cuenta de que la ola del sentido común es imparable", ha manifestado el candidato de Vox.

No obstante, él tampoco ha querido hablar sobre su futuro en un hipotético gobierno con el PP, afirmando que lo que importa no son "los sillones", sino "hablar de medidas concretas".

El PSOE gana dos escaños

El segundo dato llamativo de la noche ha sido el del PSOE. Los sondeos indicaban que bajaría en número de escaños y algunos apuntaban que incluso podía perder tres procuradores. Finalmente, Carlos Martínez ha logrado frenar la sangría electoral que arrastró en Extremadura y Aragón, ganando 30 procuradores, dos más que en los anteriores comicios.

"Nos daban por amortizados, pero no lo estábamos tanto", ha celebrado Martínez en el acto del PSOE.

Su resultado alivia a la dirección nacional, que parece haber sacado rédito del 'No a la guerra', aunque cabe apuntar que ha crecido solo un punto porcentual con respecto a las elecciones de 2022, mientras el PP ha ganado cuatro puntos más.

Sin IU-Sumar ni Podemos

Unión del Pueblo Leonés (UPL), liderado por Alicia Gallego, se mantiene con tres escaños y crece ligeramente, rozando el 19% de votos, frente al 17,6% de 2022. Gallego ha mostrado cierta decepción, ya que aspiraban a conformar un grupo propio, aunque ha señalado que "nos quedamos con las ganas de seguir trabajando y luchando por la región leonesa y así seguiremos, para alcanzar nuestro objetivo y que la autonomía sea una realidad".

De forma similar ha quedado Por Ávila (XAV), que mantiene un único escaño ocupado por el candidato Pedro José Pascual. Por su parte, Soria ¡Ya!, encabezado por José Ángel Ceña, pierde dos asientos y se queda con un solo procurador en las Cortes.

"Solo con uno, pero seguiremos haciendo el mejor trabajo por Soria posible", ha expresado Ceña visiblemente decepcionado, tras conocer los resultados. Su fuerte caída contrasta con la victoria del PSOE en Soria, que ha sido la fuerza más votada en esa provincia y muestra la popularidad del candidato socialista Carlos Martínez, que ha sido alcalde de Soria desde 2007.

Podemos, con Miguel Ángel Andrés Llamas como candidato, consiguió un procurador en 2022, pero esta vez se ha quedado fuera de las Cortes, perdiendo en todas las capitales de provincia. Finalmente, pese a hacerse con el 2% de los votos, IU-Sumar liderado por Juan Antonio Gascón, tampoco ha conseguido representación.

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