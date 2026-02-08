El PP gana las elecciones de Aragón con dos escaños menos y aumenta su dependencia de un Vox crecido que duplica sus resultados

Los detalles El PSOE iguala su peor resultado histórico al obtener 18 escaños y se queda a diez puntos de la lista encabezada por Jorge Azcón en unos comicios que agravan el desgaste de los socialistas.

La derecha ha ganado holgadamente las elecciones de este 8 de febrero en Aragón. Una victoria que, no obstante, está muy lejos de ser satisfactoria para el Partido Popular. Los 26 escaños cosechados por la lista que encabeza Jorge Azcón le dejan muy lejos de la mayoría absoluta y suponen la pérdida de dos diputados respecto a los últimos comicios. Con un 34% de los votos, el PP está obligado a pactar con Vox para mantenerse en el poder, puesto que la otra vía que contemplaba Azcón, la del acuerdo con los regionalistas, no será posible, pues los dos escaños de Aragón Existe no serán suficientes para complementar su mayoría y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) ni siquiera ha obtenido representación.

Ante esta aritmética, la dependencia que Azcón tiene de Vox es aún más grande que antes de la convocatoria electoral, pues la extrema derecha dobla su representación respecto a 2023. La lista encabezada por Alejandro Nolasco ha obtenido 14 escaños, siete más que hace tres años, y su voto afirmativo será necesario para un Azcón que queda aun más en manos de la ultraderecha.

El gran derrotado de estas elecciones ha sido, sin lugar a dudas, el PSOE. Pilar Alegría ha cosechado una importante derrota, quedándose en los 18 escaños, cinco menos de los 23 obtenidos en 2023 por la candidatura encabezada por Javier Lambán. Unos números con los que los socialistas igualan su peor resultado histórico en Aragón, los 18 escaños obtenidos en las elecciones de 2015.

Fiesta a medias en Génova, euforia en Vox

Pese a la victoria de Jorge Azcón, que ha aventajado en nueve puntos a Pilar Alegría, el Partido Popular está muy lejos de quedar satisfecho. En los últimos días, fuentes del PP trasladaban a laSexta que el objetivo era llegar al umbral de los 30 escaños para tratar de minimizar la influencia de Vox y hacer que un acuerdo con las formaciones regionalistas fuesen suficiente para superar la investidura.

Pero, lejos de crecer, los 'populares' han perdido dos escaños, quedándose a ocho asientos de la ansiada mayoría absoluta. Pese a ello, fuentes de Génova trasladan a laSexta que "la debacle de la izquierda" en estos comicios son "una fantástica noticia" en clave nacional. Además, subrayan que Se Acabó la Fiesta, la formación encabezada por el agitador ultra Alvise Pérez, haya logrado "el triple de votos que podemos". No obstante, y pese a esos mensajes, las caras tanto en la sede regional del PP en Zaragoza como en la de la calle Génova de Madrid están muy lejos de ser de felicidad.

En esa línea ha incidido el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, que ha subrayado que "Azcón ha ganado a Alegría" y que "está claro que los aragoneses quieren que gobierne el PP y la izquierda siga en la oposición". "El PP suma más que toda la izquierda junta", ha resaltado. Además, el número dos de Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en definir a la derrotada candidata socialista como "la portavoz de la mentira y la corrupción".

Tellado no ha dejado pasar la oportunidad de cargar contra Pedro Sánchez, al que ha definido como el "mayor perdedor de la política española, una máquina de perder, solo puede aspirar a ser segundón". Además, ha querido ahondar en la herida del PSOE, recordando que "Alegría ha sacado peor porcentaje que [Miguel Ángel] Gallardo en Extremadura".

Donde sí que ha habido euforia ha sido en la sede de Vox. Entre vítores y gritos de "hay que votar a Vox" han celebrado los miembros del partido de Santiago Abascal sus mejores resultados históricos en Aragón. Su estrategia de oponerse a los presupuestos del PP y virar aún más a la derecha ha llegado a la formación ultra a tener la llave de la gobernabilidad y el poder de forzar al PP a virar a la derecha para poder superar la investidura, tal y como han hecho recientemente con Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana y María Guardiola en Extremadura.

El PSOE, en horas bajas

Pese a que no se ha llevado un batacazo tan grande como el de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, Pilar Alegría no ha logrado frenar la dinámica negativa del PSOE. "Somos partido de mayorías y con voluntad de gobernar y hoy ese objetivo no se ha cumplido", ha lamentado Pilar Alegría en su comparecencia, que a su vez ha criticado que Azcón convocó estas elecciones que "no estaban en agenda de aragoneses" y por mandato del líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. "Hoy el PP es aún más rehén de la ultraderecha", ha afirmado la candidata socialista antes de abandonar la sala visiblemente emocionada, y al borde de las lágrimas.

Pese a ello, fuentes de Ferraz aseguran que la campaña electoral ha sido "muy buena" frente a una campaña "sucia de las derechas, con bulos, difamación y acoso". Una "campaña sucia" que, aseguran ha podido movilizar a la izquierda y frenar así una derrota aún más profunda.

A pesar del hundimiento, los socialistas tratan de descargar a Alegría de la responsabilidad de la derrota electoral. De hecho, fuentes del PSOE aseguran que la exportavoz del Gobierno "no ha tenido tiempo suficiente para consolidar su liderazgo" debido al adelanto electoral de Jorge Azcón.

