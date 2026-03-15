Milei irrumpe en un acto con Abascal vestido con el mono de la petrolera que expropió a Repsol y llamando a Sánchez "impresentable"

Entre líneas Pese a ello, Santiago Abascal ha seguido calificando al presidente argentino de "buen amigo y aliado" y ha aseverado que "ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad".

Javier Milei, en su visita a España, criticó duramente a Pedro Sánchez durante el Madrid Economic Forum 2026, vistiendo un mono de trabajo de la petrolera YPF. En el evento, coincidió con Santiago Abascal, quien lo calificó como un "buen amigo y aliado". Milei, al subir al escenario, lanzó su característico grito "Viva la libertad, carajo", mientras el público insultaba a Sánchez. Acusó a los presidentes socialistas de crear "montañas regulatorias" que frenan el crecimiento en Europa y calificó a los socialistas de "zurdos roñosos". Abascal elogió a Milei como un referente de la libertad.

Javier Milei ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez en una nueva visita del mandatario argentino a España. Y, para más énfasis, lo ha hecho vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF en un acto en el que ha coincidido con un Santiago Abascal que no ha visto problema en la vestimenta del presidente de Argentina y le ha seguido calificando como un "buen amigo y aliado".

El argentino ha cerrado el Madrid Economic Forum 2026 este sábado con un discurso en el que ha parecido vestido con el mono de la petrolera argentina. Esa empresa que, en 2012, fue expropiada por el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner a Repsol, a la que se compensó tras un año y medio de tensiones por la acción del Ejecutivo argentino.

Mientras subía al escenario, Milei gritó su característico "Viva la libertad, carajo", a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez. Ya arriba del escenario, el argentino llamó "impresentable" al presidente del Gobierno, a quien acusó (con el resto de presidentes socialistas) de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

A los socialistas los ha vuelto a calificar de "zurdos roñosos" y ha animado al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos". "Si todos cumpliéramos con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar", afirmaba también durante su discurso.

En ese mismo acto también estaba Santiago Abascal, con quien se fotografió al fin del evento. Posteriormente, el líder de Vox ha asegurado que ha sido un "placer" reunirse con su "buen amigo y aliado": "Es un referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones".

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