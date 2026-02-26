Dudas en la quiniela para suceder a Yolanda Díaz: Rufián se pone de perfil, Maíllo se "autodescarta" y Rita Maestre rechaza el puesto

Entre líneas El portavoz de ERC evita hablar sobre su posible candidatura para liderar la izquierda y afirma que "ya se habla mucho de mí".

El anuncio de la marcha de Yolanda Díaz deja un vacío en la izquierda del PSOE, generando incertidumbre sobre quién liderará la candidatura. Aunque se han mencionado posibles nombres, muchos se han descartado o han evitado pronunciarse. Antonio Maíllo de Izquierda Unida se ha autodescartado, mientras que Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha eludido hablar de elecciones, enfocándose en su trabajo gubernamental. Rita Maestre de Más Madrid y Unai Sordo, líder de CCOO, también han rechazado la posibilidad. En este contexto, los ministros de Sumar, especialmente Bustinduy y Ernest Urtasun, son considerados las opciones más probables según el experto Lluís Orriols.

Aunque ya se habla de posibles nombres para liderar a la izquierda, muchos de esos hipotéticos candidatos han comenzado a autodescartarse o se han puesto de perfil, evitando opinar sobre este asunto.

Por ejemplo, el secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que "me he autodescartado". Por su parte, Pablo Bustinuy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha evitado hablar de las elecciones, reiterando que va a hacer "lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajar codo con codo en el Gobierno".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, también se ha desmarcado como opción: "No, no, no. Habrá otra gente que tendrá que asumir otras responsabilidades, la mía es Madrid", ha declarado en Al Rojo Vivo.

Incluso se ha especulado con personas que no pertenecen a ningún partido, como el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que también ha rechazado esa posibilidad. "Soy secretario general de CCOO y el congreso se celebró el año pasado. Mi compromiso es cumplir el mandato", ha afirmado.

Mientras, el portavoz de ERC y promotor de la idea de unir a todas las izquierdas para acudir a las urnas, Gabriel Rufián, no ha dicho nada. Directamente, ha esquivado la pregunta planteada por laSexta asegurando que "de mí se habla demasiado ya".

Las opciones más probables

En medio de estas negativas, los más señalados por las quinielas son los ministros de Sumar, tal y como ha constatado el experto Lluís Orriols.

El profesor de Política de la Universidad Carlos III ha explicado en Al Rojo Vivo que "Bustinduy es el que ha crecido más dentro del espacio Sumar y se situaría por encima de Yolanda Díaz", a la vez que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, "se ha mantenido estable".

