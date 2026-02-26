Ahora

Liderazgo en la izquierda

Dudas en la quiniela para suceder a Yolanda Díaz: Rufián se pone de perfil, Maíllo se "autodescarta" y Rita Maestre rechaza el puesto

Entre líneas El portavoz de ERC evita hablar sobre su posible candidatura para liderar la izquierda y afirma que "ya se habla mucho de mí".

El anuncio de la marcha de Yolanda Díaz deja el espacio a la izquierda del PSOE con la incógnita de quién ocupará la candidatura. La vicepresidenta Segunda y líder de Sumar está conforme con su decisión, aunque este jueves ha evitado hacer declaraciones a los medios.

Aunque ya se habla de posibles nombres para liderar a la izquierda, muchos de esos hipotéticos candidatos han comenzado a autodescartarse o se han puesto de perfil, evitando opinar sobre este asunto.

Por ejemplo, el secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que "me he autodescartado". Por su parte, Pablo Bustinuy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha evitado hablar de las elecciones, reiterando que va a hacer "lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajar codo con codo en el Gobierno".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, también se ha desmarcado como opción: "No, no, no. Habrá otra gente que tendrá que asumir otras responsabilidades, la mía es Madrid", ha declarado en Al Rojo Vivo.

Incluso se ha especulado con personas que no pertenecen a ningún partido, como el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que también ha rechazado esa posibilidad. "Soy secretario general de CCOO y el congreso se celebró el año pasado. Mi compromiso es cumplir el mandato", ha afirmado.

Mientras, el portavoz de ERC y promotor de la idea de unir a todas las izquierdas para acudir a las urnas, Gabriel Rufián, no ha dicho nada. Directamente, ha esquivado la pregunta planteada por laSexta asegurando que "de mí se habla demasiado ya".

Las opciones más probables

En medio de estas negativas, los más señalados por las quinielas son los ministros de Sumar, tal y como ha constatado el experto Lluís Orriols.

El profesor de Política de la Universidad Carlos III ha explicado en Al Rojo Vivo que "Bustinduy es el que ha crecido más dentro del espacio Sumar y se situaría por encima de Yolanda Díaz", a la vez que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, "se ha mantenido estable".

