¿Cómo afecta la participación en las elecciones de Castilla y León? Estos son los resultados desde 1987

La participación en unas elecciones es clave, especialmente en países como España, donde votar no es un deber, sino un derecho. ¿Pero afecta la participación la resultado de unos comicios, en una dirección o en otra?

La participación en unas elecciones es clave. Sea cual sea el tipo de proceso electoral, unas generales, unas municipales o unas autonómicas, como las que se celebran este domingo en Castilla y León, la implicación del electorado en el proceso es una muestra de salud democrática, especialmente en países como España, donde votar no es obligatorio.

Aunque históricamente se ha afirmado que una baja participación suele beneficiar a la derecha y la alta, a la izquierda, todo hay que situarlo en su contexto. Esta afirmación parte de la desmovilización de la izquierda, más frecuente que en el sector ideológico opuesto, pero hay que tener en cuenta muchos otros factores.

Por ejemplo, en las elecciones generales sí ha ocurrido que el PSOE ha sido la lista más votada en procesos en los que la participación ha sido más alta, pero esto era una máxima, más o menos, hasta el fin del bipartidismo. En el momento en el que se fragmenta el voto, es mucho más difícil afirmar con rotundidad que la participación alta beneficia a uno u otro bando.

En Castilla y León concretamente, la participación más alta se dio en 2003, mientras que la más baja se registró en las últimas elecciones, las de 2022. En ambos casos, el Partido Popular (PP) fue la lista más votada. Y aquí es donde debemos añadir otros factores: históricamente, el PP ha sido la fuerza principal de la región, por lo que independientemente de la participación, el voto ha tendido más a la derecha.

Sólo en una cita electoral fue el PSOE el partido más votado, en 20119, con algo menos de medio millón de votos. En aquella ocasión, la participación fue de un 65,14% —la tercera tasa de participación más baja de la historia—; sin embargo, en esta ocasión hay que tener en cuenta que el voto de la derecha se repartió entre la lista del PP y la de Ciudadanos, que consiguió sumar un total de 11 procuradores en las Cortes.

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