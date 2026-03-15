El gesto de Pollán (Vox CyL) que demuestra que Abascal toma las decisiones: “Hay que esperar a que hable el presidente”

¿Qué ha dicho? El candidato de la ultraderecha a la Junta no ha respondido a si van o a si no van a pedir cargos en el Ejecutivo de Mañueco, dejando todo en que buscan "cambiar políticas con medidas y plazos concretos".

Carlos Pollán, candidato de Vox en Castilla y León, ha mostrado con su silencio sobre la entrada en el Gobierno de la Junta quién toma las decisiones en el partido: Santiago Abascal. Pollán ha indicado que esperarán a que Abascal se pronuncie antes de decidir si solicitarán cargos en el Ejecutivo del 'popular' Fernández Mañueco. A pesar de no superar el 20% de los votos, Vox ha mejorado su resultado anterior con un 18,92% y 14 procuradores, quedando en tercer lugar. Pollán se ha comprometido a "hacer valer" los votos y asegura que Vox influirá en las políticas regionales.

Carlos Pollán ha tenido un más que revelador gesto que demuestra quién es el que toma las decisiones en Vox. El candidato de la formación de ultraderecha en Castilla y León, una vez conocidos los resultados en dicha comunidad, ha mantenido el silencio sobre si van o si no van a querer entrar en el Gobierno de la Junta hasta, al menos, que Santiago Abascal se pronunciase.

"Hay que esperar a que hable el presidente", ha expuesto a las preguntas de Ángela Vera sobre si van a pedir o no algún cargo en el Ejecutivo del 'popular' Fernández Mañueco, ganador en los comicios en Castilla y León.

En ese sentido, se ha limitado a afirmar que van a pedir "cambiar políticas con medidas y con plazos concretos", sin entrar o no en el asunto de si, en las pertinentes negociaciones con el PP, van a pedir algún cargo.

En su comparecencia ante los suyos, Pollán se ha comprometido a hacer "valer" los votos recibidos, al tiempo que ha asegurado que "Vox va a influir en las políticas" de la región.

El candidato de Vox en Castilla y León se ha quedado con el tercer lugar en los comicios autonómicos, con un 18,92% de los votos y con 14 procuradores, mejorando en uno el resultado obtenido en 2022.

No han podido superar la barrera del 20%, objetivo que se habían marcado para estas elecciones, y ven cómo el PP está a 19 procuradores de distancia y 17 puntos por encima en cuanto al porcentaje de voto.

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