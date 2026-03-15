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El gesto de Pollán (Vox CyL) que demuestra que Abascal toma las decisiones: “Hay que esperar a que hable el presidente”

¿Qué ha dicho? El candidato de la ultraderecha a la Junta no ha respondido a si van o a si no van a pedir cargos en el Ejecutivo de Mañueco, dejando todo en que buscan "cambiar políticas con medidas y plazos concretos".

Carlos Pollán
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Carlos Pollán ha tenido un más que revelador gesto que demuestra quién es el que toma las decisiones en Vox. El candidato de la formación de ultraderecha en Castilla y León, una vez conocidos los resultados en dicha comunidad, ha mantenido el silencio sobre si van o si no van a querer entrar en el Gobierno de la Junta hasta, al menos, que Santiago Abascal se pronunciase.

"Hay que esperar a que hable el presidente", ha expuesto a las preguntas de Ángela Vera sobre si van a pedir o no algún cargo en el Ejecutivo del 'popular' Fernández Mañueco, ganador en los comicios en Castilla y León.

En ese sentido, se ha limitado a afirmar que van a pedir "cambiar políticas con medidas y con plazos concretos", sin entrar o no en el asunto de si, en las pertinentes negociaciones con el PP, van a pedir algún cargo.

En su comparecencia ante los suyos, Pollán se ha comprometido a hacer "valer" los votos recibidos, al tiempo que ha asegurado que "Vox va a influir en las políticas" de la región.

El candidato de Vox en Castilla y León se ha quedado con el tercer lugar en los comicios autonómicos, con un 18,92% de los votos y con 14 procuradores, mejorando en uno el resultado obtenido en 2022.

No han podido superar la barrera del 20%, objetivo que se habían marcado para estas elecciones, y ven cómo el PP está a 19 procuradores de distancia y 17 puntos por encima en cuanto al porcentaje de voto.

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