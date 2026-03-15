Resultados en Segovia de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

Las Cortes de Castilla y León estarán formadas en esta nueva legislatura por 82 procuradores y precisamente de Segovia de donde sale este nuevo escaño. Consulta los resultados de Castilla y León en la provincia en tiempo real.

El 'nuevo escaño' viene de aquí. Si en la anterior legislatura eran 81, de estas elecciones saldrán 82 procuradores para las Cortes de Castilla y León, gracias al aumento poblacional en la provincia. A partir del cierre de las urnas, previsto para las 20:00h, podrás consultar los resultados de las elecciones autonómicas en Segovia en tiempo real en laSexta.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior, que sale precisamente de esta circunscripción. En las elecciones de 2022, fueron 6 los escaños que repartió Segovia:

PP: 3 procuradores

PSOE: 2 procuradores

Vox: 1 procurador

La lista más votada en Segovia en las últimas eleccionesfue la del Partido Popular: más de 25.000 votantes, casi un 35% del total, se decantaron por la lista azul, que se adjudicó la mitad de los escaños. Mientras el PSOE se hizo con algo más del 31% del voto (2 escaños), Vox convenció a más de 14.000 electores, suficientes para repartir un escaño a la ultraderecha.

Segovia (ciudad) | Resultado de las elecciones

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Segovia

Segovia DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos MUNDO+JUSTO - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -63.3 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Segovia

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, en Segovia sólo se han sumado otras dos candidaturas, la de Nueve CyL y la de Por Un Mundo + Justo.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

PUM+J

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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