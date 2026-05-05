El documental 'Sidosa' de Jordi Évole y Eduardo Casanova llega a Atresplayer este domingo 10 mayo

Se trata de una película en la que el cineasta español grita al mundo que se puede vivir perfectamente con VIH y no pasa nada, que los estigmas solo alimentan el odio.

Si hace unos días el documental de Jordi Évole y Eduardo Casanova, 'Sidosa', llegaba a los cines con un gran estreno, este domingo 10 de mayo desembarcará en Atresplayer. Una película en la que el cineasta español grita al mundo que se puede vivir perfectamente con VIH y no pasa nada, que los estigmas solo alimentan el odio.

Positivo desde los 17 años —"la mitad de 'Aída' la hice con el sida", revela Casanova en el documental—, el actor y director necesitaba salir del armario del VIH. "Yo no puedo más así", asegura. Por eso lo ha hecho con este documental de Jordi Évole y Atresmedia en el que cuenta que le da "apuro que quede como drámático": "Pero soy humano, como Chenoa".

Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, 'Sidosa' se presentaró en el 29º Festival de Málaga, una de las citas más prestigiosas y consolidadas del audiovisual español. Ocasión en la que por primera vez 'Sidosa' salía a la luz, careciendo de ningún precedente en España, pues no hay una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH.

Un paso que las organizaciones y el activismo reclamaban desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus. "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", afirmaba Casanova con firmeza.

Algo que a lo que le ayudará ese documental rodado este otoño y en el que se muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

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