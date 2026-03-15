Ainhoa Martínez: "A Carlos Martínez no se le ha percibido como un paracaidista del Consejo de Ministros"

En sus palabras en el especial de Al Rojo Vivo, considera la jornada electoral como "una buena noche para el bipartidismo" y apunta al candidato socialista: "Es un mensaje nítido a Moncloa"

Ainhoa Martínez ha analizado el resultado de las elecciones en Castilla y León, donde Fernández Mañueco ha obtenido la victoria con 33 procuradores ante un PSOE que ha subido dos escaños con Carlos Martínez. "Es una buena noche para el bipartidismo", ha afirmado.

Además, ha puesto el foco en la figura dle candidato socialista, comparando todo con lo sucedido en Extremadura y en Aragón: "Es un mensaje nítido a Moncloa. Cuando el partido se aleja de allí el PSOE sube".

"Ha lanzado un guante a Mañueco y, sobre todo, está apegado al territorio. No le han visto como un paracaidista del Consejo de Ministros", ha expresado.

Después de los castañazos de Gallardo y de Alegría en Extremadura y en Aragón, Carlos Martínez ha mejorado los resultados obtenidos por Tudanca hace cuatro años.

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