El activista español de la Flotilla liberado pide seguir movilizándose "hasta que Palestina sea libre": "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos"

¿Qué ha dicho? Saif Abukeshek, en su llegada a Atenas, ha explicado que está seguro de que "el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo".

Israel ha liberado a dos activistas de la Flotilla, incluyendo al español Saif Abukeshek, quien al llegar a Atenas instó a continuar las movilizaciones hasta que Palestina sea libre. Abukeshek destacó que su liberación es solo un paso y que otros compañeros siguen navegando. Lamentó dejar atrás a miles de prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres, y minimizó el trato recibido en comparación con el sufrimiento del pueblo palestino. Subrayó la importancia de los testimonios sobre torturas para mantener la movilización y agradeció el apoyo recibido durante su detención, especialmente de su equipo legal, familia y compañeros.

Israel ha liberado a los dos activistas de la Flotilla que mantenía detenidos desde el jueves de la semana pasada, entre los que se incluye el español Saif Abukeshek, quien ha ha hablado a su llegada a Atenas para hacer un llamamiento de continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre".

"Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado Abukeshek en un vídeo difundido por la organización de la Global Sumud Flotilla a su llegada a Atenas.

El activista ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, mujeres y hombres, y ha restado importancia del trato que le han dado en comparación con el del pueblo palestino: "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo", ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado. Abukeshek también ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia y a sus compañeros en el movimiento.

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