¿Por qué en estas elecciones en Castilla y León se eligen 82 escaños (uno más que en 2022) y cómo se reparten?

En 2019, el número de escaños de las Cortes de Castilla y León se redujo a 81, de los 84 que se venían eligiendo hasta entonces. Ahora, en 2026, se 'recupera' un escaño y se queda en 82.

De cara a las elecciones en Castilla y León, las encuestas ya van dibujando cómo se estima que podría quedar el hemiciclo: el último sondeo apunta a un PP que gana fuerza, unos cuatro puntos, mientras el PSOE frena la caída experimentada en Extremadura y Aragón en los últimos meses y Vox también detiene su crecimiento, en una región donde en los últimos comicios irrumpió con tanta fuerza que llegó a entrar en el Gobierno, con el que fue el primer vicepresidente de un Gobierno regional de ultraderecha, Juan García-Gallardo, que presentó su dimisión de todos los cargos años después.

Este 15 de marzo, concurren a las elecciones entre 11 y 17 partidos políticos por circunscripción, que se reparten 82 escaños, uno más de los de la legislatura ya finalizada. A lo largo de los años, el número de procuradores que han formado parte de las Cortes de Castilla y León ha ido variando, siendo 84 el más alto registrado hasta la fecha y 81, la cifra de las dos últimas legislaturas, el más bajo. ¿Por qué varía? Porque también varía el censo, que sirve de base para determinar el número de escaños que reparte cada circunscripción electoral.

En Castilla y León hay nueve circunscripciones, una por cada provincia. A cada una se le asigna un número inicial de tres procuradores, lo que hace un total de 27 procuradores. A cada circunscripción se le va añadiendo un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Así pues, para las elecciones de 2026 la provincia de Segovia suma un escaño, pasando de seis a siete procuradores. Así se reparten los escaños en estas elecciones:

Ávila: 7 procuradores

Burgos: 11 procuradores

León: 13 procuradores

Palencia: 7 procuradores

Salamanca: 10 procuradores

Segovia: 7 procuradores

Soria: 5 procuradores

Valladolid: 15 procuradores

Zamora: 7 procuradores

El número máximo de procuradores que ha tenido Castilla y León (84) también ha sido el más repetido: cinco legislaturas han estado compuestas por 84 escaños, mientras que en tres ocasiones ha estado compuesta por 83 procuradores —las legislaturas que comenzaron en 1995, en 1999 y en 2007—. Las Cortes tuvieron 82 procuradores también en la legislatura tras las elecciones de 2003, además de la que comienza el próximo mes de abril, con la composición que se derive de estos comicios, mientras que las dos últimas han estado formadas por 81 procuradores, la cifra más baja de la historia.

Al variar la composición también lo hace, como es obvio, la mayoría absoluta, aunque hasta la fecha sólo ha oscilado este punto clave entre los 41 y los 42. De hecho, mientras que en las elecciones de 2022 se repartieron 81 escaños y la mayoría estaba marcada en los 41 escaños, en estas elecciones se suma uno también a esta mayoría, por lo que para que un partido gobierne en solitario tendrá que pintar de su color, al menos, 42 escaños. La única vez que el PSOE ha estado cerca de esta mayoría absoluta en Castilla y León fue en 1983, donde pintó de rojo 41 escaños, mientras que el PP lo hizo, de azul, con 32. No obstante, los populares han pasado esa barrera en todos los procesos electorales entre 1991 y 2015, obteniendo entre 42 y 53 procuradores en cada proceso.