¿Quién se presenta a las elecciones en Castilla y León? Todos los candidatos del 15M

Entre 11 y 17 partidos se presentan en cada una de las nueve circunscripciones de Castilla y León en las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Mañueco, por el PP, busca revalidar el cargo y seguir dirigiendo la Junta.

Un total de nueve partidos políticos se presentan a las elecciones en Castilla y León en todas las circunscripciones, es decir, en las nueve provincias que componen la comunidad, a los que se suman algunas formaciones y coaliciones que lo hacen en varias o sólo en alguna de ellas. Las encuestas apuntan a una victoria del PP, con un posible frenazo de Vox y un PSOE que podría conseguir evitar el desastre.

Por los populares, Alfonso Fernández Mañueco tratará de revalidar el cargo y su objetivo es seguir dirigiendo la Junta de Castilla y León, a poder ser en solitario. Vox, por su parte, sí ha cambiado de candidato, después de la dimisión del que fuera la cabeza visible de la formación en las elecciones en 2022, Juan García-Gallardo, que había sustituido a Jesús María García-Conde para liderar la candidatura. Este año, el elegido ha sido Carlos Pollán.

El PSOE se presenta también con un candidato diferente, apenas un año después de que el secretario general socialista en la comunidad autónoma y candidato en 2022, Luis Tudanca, renunciara tras una década al frente de la federación ante la presión de Sánchez. En esta ocasión será Carlos Martínez, quien le sucedió en el cargo, el que liderará la candidatura socialista, por la provincia de Soria.

Principales candidatos de las elecciones de CyL

Carlos Martínez Mínguez (PSOE), por la provincia de Soria

Alicia Gallego González (UPL), por la provincia de León

José Ángel Ceña Tutor (SY), por la provincia de Soria

(Podemos), por la provincia de Valladolid Mitzin Mariana Trápaga Peñaflor (Ciudadanos), por la provincia de Valladolid

Junto a ellos, más de 1.600 nombres componen las listas de las candidaturas proclamadas para este proceso electoral. En la siguiente tabla puedes consultar la lista completa, de titulares y suplentes, de cada una de las formaciones que se presentan en cada circunscripción, con su posición en la lista: