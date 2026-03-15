Escolar, sobre las elecciones de Castilla y León: "Es evidente que Vox está frenando; un factor es su 'purga' y el otro su posición con Trump"

El director de 'elDiario.es' ha expresado que al partido le "pasa factura el momento de conmoción mundial, con una guerra a la que nos está arrastrando un líder cuyo referente en España, y lo ha dicho claramente, es Santiago Abascal".

Ignacio Escolar ha afirmado que "es bastante evidente que Vox está frenando". "Si se mira la evolución de las demás elecciones autonómicas, en todas tenían crecimientos muy superiores a este y creo que esto claramente se debe a la coyuntura de las últimas semanas", ha expresado.

Así, el director de 'elDiario.es' ha señalado que hay "dos factores": "Uno es la purga, esto de que de repente no quede uno solo de los fundadores, salvo Santiago Abascal, en el partido. Ni uno solo. Ya todos los demás han sido expulsados, echados, eliminados o se han ido por su propio pie", ha destacado.

Además, Escolar ha afirmado que el otro factor es "su posición con Trump". "Creo que pasa factura un momento de conmoción mundial, con una guerra en la que nos está arrastrando un líder cuyo referente en España, y lo ha dicho claramente, es Santiago Abascal", ha opinado.

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