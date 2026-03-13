Las cinco dudas a resolver por las urnas en Castilla y León: el pacto PP-Vox, el calado del 'no a la guerra' en campaña del PSOE o el futuro de las izquierdas

¿Por qué es importante? Los partidos han aprovechado las últimas horas de campaña para intentar rascar votos antes de las elecciones del domingo. Los líderes nacionales han elegido Valladolid, porque también ellos se juegan mucho en las terceras elecciones autonómicas en los últimos meses.

El 15 de marzo, Castilla y León celebra elecciones autonómicas tras una campaña marcada por la confrontación entre líderes nacionales. En Valladolid, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han intentado captar votos. El PP busca mantener su hegemonía de 39 años, mientras que el candidato socialista, Carlos Martínez, critica la falta de alternancia política. La posibilidad de un pacto PP-Vox parece complicada por las tensiones entre Feijóo y Abascal. Las encuestas sugieren que el PP ganará apoyos, pero Vox podría ser el gran beneficiado. Además, partidos provinciales como UPL y Por Ávila buscan consolidarse en un escenario político incierto.

El próximo domingo 15 de marzo será un día clave en Castilla y León, en el que los ciudadanos de este comunidad autónoma acudirán a las urnas tras un cierre de campaña en el que los protagonistas no han sido ni los candidatos ni las propuestas, sino la bronca entre los líderes nacionales.

Este viernes los partidos han aprovechado las últimas horas de campaña para intentar rascar los últimos votos antes de las elecciones. Los líderes nacionales han elegido Valladolid, donde están Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Son las terceras elecciones autonómicas en los últimos meses y también ellos se juegan mucho. Unas elecciones que arrancan, además, con cinco grandes incógnitas por resolver.

La primera parece la más evidente, pero nunca se sabe, ¿mantendrá el PP el poder? El candidato socialista, Carlos Martínez, cree que en Castilla y León hay una auténtica "anomalía" política porque no hay alternancia democrática, ya que los 'populares' llevan 39 años gobernando. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha respondido.

"Tenemos a un señor de Soria que no ha dejado el Ayuntamiento de Soria porque sabe que no va a ser presidente de la Junta, que se presenta pero que no conoce esta tierra", ha dicho. Y ha agregado: "Oiga, que llevamos gobernando 40 años porque nos vota la gente de Castilla y León. Anomalía democrática es gobernar sin presupuestos".

Carlos Martínez, el candidato socialista, lleva 27 años dedicándose a la política municipal y autonómica, 19 de ellos como alcalde de Soria. Y dice Muñoz que la anomalía democrática es gobernar sin presupuestos, pero se le olvida que, en los últimos seis años, Alfonso Fernández Mañueco ha tenido que prorrogar los suyos hasta en cinco ocasiones. De hecho, ahora mismo el PP está gobernando Castilla y León con los presupuestos prorrogados.

Segunda pregunta: ¿Pactarán PP y Vox? Visto lo visto en campaña, parece complicado, ya que Feijóo y Abascal no han parado de lanzarse pullitas. El primero ha lanzado en campaña que los de Vox "en cuanto ven que hay un problema dimiten", a lo que el segundo ha respondido que "Vox se va ante las traiciones". "No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al 'sanchismo'", les echaba en cara también Feijóo. A lo que Abascal reseñaba que el PP anda "muy nervioso diciendo que Vox no quiere estar en los gobiernos".

Después de todo esto, parece que PP y Vox van a tener hablar, y mucho, para llegar a un acuerdo de Gobierno. Todas las encuestas coinciden en que el PP ganará apoyos y que el PSOE perderá, aunque muy levemente, no tendrá nada que ver con el desplome del partido en Extremadura y Aragón. Y todas coinciden también en que el ganador en estas elecciones podría ser Vox, que podría ganar entre uno y siete escaños.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cuánta responsabilidad tendrán los líderes nacionales? ¿Funcionará el 'no a la guerra' de Sánchez? "Hoy y siempre, España dirá 'no a la guerra' y es importante decirlo alto y claro. Este 'no a la guerra' es mucho más que un sí a la paz", ha remarcado el presidente del Gobierno.

Sin dejar fuera de la coctelera a los partidos provinciales, y tal y como está la política nacional a la izquierda del PSOE, también aparece la siguiente pregunta: ¿logrará un procurador la coalición Izquierda Unida-Sumar? "Bienvenidas personas refugiadas, bienvenidos aquellos que quieran hacer una Castilla y León mejor, una Castilla y León más grande y entre todos y todas, nativa o extranjera: la misma clase obrera", han resaltado Juan Antonio Gascón, el candidato de esa coalición IU-Sumar-Verdes Equo durante la campaña.

Y la última: ¿resistirá también Por Ávila, resistirán Soria Ya, UPL, todos esos partidos que representan más de cerca al territorio? Unión del Pueblo Leonés tiene ahora mismo tres procuradores en las Cortes y, según algunas encuestas, podría ganar uno más. "Hoy más que nunca es necesaria la UPL, para que nuestros jóvenes puedan quedarse en nuestra tierra. Apostamos por el mundo rural", ha remarcado la candidata, Alicia Gallego.

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