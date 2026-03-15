Resultados en León de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

León es la segunda provincia que más escaños elige en estas elecciones, sólo por detrás de Valladolid. De los 82 procuradores que las Cortes tendrán en esta legislatura, un total de 13 salen de los resultados en León, que puedes seguir en tiempo real.

Una vez cierren todos los colegios electorales, se irán conociendo los resultados de las elecciones en León. En tiempo real, podrás ir consultando el baile de votos y el reparto de escaños en la provincia, en la que se espera que el 'leonesismo' no sólo sobreviva sino que se refuerce de cara a la nueva legislatura.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. En las elecciones de 2022, los 13 escaños de León se repartieron de la siguiente manera:

PSOE: 4 procuradores

PP: 4 procuradores

UPL : 3 procuradores

: 3 procuradores Vox: 2 procuradores

Hace cuatro años, la lista más votada en León fue la del PSOE, que se hizo con un 28,46% de las papeletas, un tres por ciento más que lo que sumó el PP (25%), aunque en ambos casos el resultado en escaños fue el mismo: cuatro procuradores para cada partido. La tercera fuerza política fue Unión por el Pueblo Leonés (UPL), que consiguió tres procuradores, gracias al voto del 21,31% del electorado de la provincia, mientras que Vox, con algo más del 15%, consiguió dos. La representación de UPL, según las encuestas, está asegurada para esta legislatura, cuando se prevé que incluso mejore sus resultados y obtenga hasta uno o dos procuradores más.

Todos los partidos que se presentan en León

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, León suma otros siete, siendo una de las provincias con más candidaturas proclamadas este 15M. Además de la UPL, con representación en las Cortes, en León se han presentado en estas elecciones Nueve CyL, Ciudadanos, el PCTE, Proyecto Alantre, el Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL) y Coalición por el Bierzo.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Decide-Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

PCTE

Vía Burgalesa Municipalista

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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