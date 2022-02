La vida de Ángel Ceña ya nunca será la misma tras estas elecciones de Castilla y León. Este soriano, nacido en la capital de la provincia en 1967 y funcionario de profesión tras licenciarse en Derecho e Historia por la Universidad de Valladolid, es el líder de la asociación Soria ¡Ya! y número uno en la lista de esta agrupación de electores y sucursal del movimiento España Vaciada en el territorio. Y, desde este domingo, nuevo procurador de las Cortes.

Las elecciones castellano y leonesas han sido el escenario para el despegue de la España Vaciada, una amalgama de candidaturas que tratan de poner el valor del territorio por delante de cualquier otra idea. Su detonante no es otro que "el hastío", tal y como especifica el propio Ceña en conversación con laSexta.com.

"Las reuniones que te convocan, manifestaciones… más allá de concienciar a la gente del problema, no se ha conseguido nada. Nunca llega el día", se lamentaba Ceña hace unos días. Pero la fecha, finalmente, ha llegado. Son la fuerza más votada en la provincia y se han hecho con tres de los cinco escaños que había en juego por Soria.

"Aparcar la ideología y remar juntos"

El motor de Soria ¡Ya! lleva tiempo a pleno funcionamiento. Su germen brotó en 2019, en la manifestación contra la España Vaciada del 31 de marzo que reunió en Madrid a ciudadanos de todas las partes de España que pedían poner el foco, de una vez y por todas en "la despoblación y la concentración de capital humano en las grandes ciudades y en la costa".

"Es un problema que no viene de ahora. El 70% del territorio en España está despoblado", subraya Ceña. Es por ello que no duda en afirmar que su ideología, y la de su formación, es, sencillamente "Soria". "Cada uno podrá pensar lo que piense, pero sólo tenemos una ideología. Esa confrontación ideológica partidista de bloques no ha traído nada bueno a Soria".

Así, lo que buscan Ceña y su equipo es "aparcar esa ideología y remar juntos". O, por traducirlo a proyectos concretos, "terminar un hospital, conseguir buena conectividad, accesos a los pueblos… Soria es un desierto de población". Para muestra, un botón: la densidad de población en la provincia de Soria es de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. "Es menos que en el Sáhara, menos que en Laponia", insiste Ceña.

"Hay ciudades muy grandes, Valladolid, Salamanca, León, Burgos, y lo cierto es que es un modelo de crecimiento desequilibrado territorialmente. En otras regiones vas al campo y hay vida, pero aquí no te encuentras a nadie por la calle. Salvo algún perro que te puedas cruzar", bromea.

Futbolero y "persona normal con trabajo normal"

Quizás por eso Ceña haga una apuesta tan clara por la convivencia y por el diálogo. Además de ser futbolero declarado, compartiendo pasión por el Numancia y el Atlético de Madrid, Ceña insiste que Soria ¡Ya! lo conforman "ciudadanos normales con trabajos normales, humildes". "Somos gente que vamos a trabajar todos los días y cuando tiene tiempo libre se lo dedica a la plataforma". En su caso, él específicamente es jefe de inspección de transporte.

"Desde el 20 de diciembre llevamos una actividad frenética, yo soy la punta del iceberg, pero hay gente trabajando detrás", ahonda. De momento, no estará solo en las Cortes de Castilla y León: su agrupación de electores ha conseguido otros dos escaños más y serán tres los procuradores de Soria ¡Ya!.

Eso entraba dentro de sus cábalas. Era el objetivo y sabían que lo tenían en la mano. Su lema era claro: "Para buscar resultados diferentes, hay que aplicar soluciones distintas". Y parece que, por fin, ha funcionado.