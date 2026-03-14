Por qué España sí tiene jornada de reflexión, para qué sirve y qué ocurre en otros países del mundo

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es la que regula este tipo de cosas y sí, incluye la jornada de reflexión: durante las últimas 24 horas los partidos no pueden llamar al voto.

Todos los procesos electorales están regulados por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aunque cada comunidad autónoma, en sus estatutos, desarrolla la legislación específica por territorios. Y entre las cuestiones que regula están, por ejemplo, la publicación y difusión de encuestas y sondeosy la jornada de 'descanso' previa a cualquier proceso. Este descanso hace referencia a las 24 horas previas a la cita electoral, cuando está prohibido además de difundir propaganda, realizar ningún acto que esté dirigido a captar el voto de los ciudadanos.

Así pues, dado que este domingo se celebran las elecciones en Castilla y León, sí, este sábado es jornada de reflexión. En esta jornada, los diferentes candidatos que se presentan a las elecciones aprovechan para pasar el día en familia, hacer deporte, salir al campo o disfrutar del aperitivo con los amigos. Los votantes, mientras, piensan a quien votar, porque aunque muchos ya tienen decidido su voto días antes, hay un porcentaje de electores que no decide a qué partido dará su apoyo hasta la jornada previa a la cita electoral; los hay que incluso deciden en el mismo día de las elecciones.

¿Por qué existe esta jornada de reflexión? La jornada de reflexión nació en un contexto muy específico, durante la Transición española, y con el fin de evitar influencias externas para los electores a la hora de escoger papeleta. No querían que nada afectara a la recién estrenada democracia. Sin embargo, con la llegada de Internet y las redes sociales, son muchos expertos los que creen que la jornada de reflexión ya no tiene sentido, dado que el constante flujo de información no se detiene durante estas horas. A esto se suma que aunque la prensa en papel es 'caduca', la digital deja una huella informativa que se puede consultar en cualquier momento, también durante este día de reflexión.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer en jornada de reflexión?

La máxima del día de reflexión es nada de propaganda electoral. No se pueden convocar actos ni mítines de campaña, ni dar entrevistas con el fin de captar el voto. Pero lo cierto es que los políticos tampoco pueden pasearse portando motivos políticos de su partido, algo tan nimio como un simple pin o una pegatina, que trate de llamar al voto. Los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido tampoco pueden realizar actos de campaña.

Sí que puede, sin embargo, tanto los candidatos como los partidos en sí, expresar opiniones o informaciones, siempre y cuando éstas no llamen al voto. Todo esto, so pena de prisión, de tres meses a un año, o de multas de seis a 24 meses. En las pasadas elecciones de Aragón, Vox presentó una denuncia contra Jorge Azcón, el candidato del PP, por sus publicaciones en redes sociales del día 7 de febrero, jornada de reflexión de aquella cita electoral.

Cómo funciona la jornada de reflexión en otros países

Los países europeos que tienen un sistema más parecido al español son Francia, Italia, Portugal, Polonia o Bulgaria, donde están regidos por la misma regla durante las 24 horas previas a las elecciones. Tal y como explican en el vídeo de laSexta Clave que está sobre estas líneas, Suecia cuenta con un pacto no escrito en este sentido, y es que aunque ninguna ley prohíbe nada, los partidos no realizan actos de campaña en la víspera de los comicios. En otros países, como Alemania o Reino Unido, esta limitación no existe, por lo que tienen campaña electoral hasta el último minuto.

Más curioso es el caso de Rusia, que sí tiene jornada de reflexión, pero al tener un país tan extenso, con diferentes husos horarios, celebran elecciones durante varios días, ya que cuando la jornada de reflexión empieza en una punta, en la otra punta del país aún es el día anterior. En Estados Unidos, donde no tienen jornada de reflexión, los candidatos pueden llamar al voto en cualquier momento y lo suelen hacer incluso después de votar ellos, a lo largo de toda la jornada.

En Latinoamérica, por su parte, suele haber otras normas durante las jornadas de reflexión: mientras en Argentina y en Paraguay la jornada de reflexión dura 48 horas, durante estos dos días tampoco se puede consumir alcohol. En México ocurre lo mismo, pero durante las tres jornadas previas a las elecciones, pero el caso más estricto es el de Colombia, donde durante tres días no se puede hacer campaña, no se puede consumir alcohol y el día de antes, además, se cierran todos los pasos fronterizos.