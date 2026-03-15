¿Cuándo son las elecciones autonómicas de Andalucía, las próximas que se celebran en España?

Detalle de las papeletas de los partidos políticos de cara a las Elecciones del 19 de junio a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Juanma Moreno aseguró que agotaría legislatura y así será. ¿Pero cuándo se celebran las próximas elecciones en la comunidad autónoma? Esta es toda la información que existe hasta la fecha.

Hoy han sido el turno de Castilla y León, que celebra elecciones autonómicas, las primeras de 2026 que se celebran dentro del calendario ordinario electoral. Después de las de Aragón, que tuvieron lugar en febrero al ser adelantadas por Jorge Azcón, a priori para este año sólo se esperan las elecciones en Andalucía, salvo que otra región pueda adelantar sus comicios autonómicos o que Pedro Sánchez anuncie una convocatoria adelantada que, por ahora, parece descartada.

Pero ¿cuándo van a ser las andaluzas? Es una cuestión que interesa intensamente a los votantes de Andalucía, teniendo en cuenta el momento en el que se agotaría la legislatura de Juanma Moreno. Las últimas elecciones andaluzas tuvieron lugar el 19 de junio de 2022, por lo que se espera que cerca de esta fecha, en 2026, sea cuando tengan lugar las próximas autonómicas de la comunidad autónoma.

Sin embargo, todavía no hay una fecha concreta. Juanma Moreno ya adelantó en su momento que trataría de convocar las elecciones tratando de esquivar el periodo de ferias: desde abril, numerosos municipios andaluces comienzan con su temporada de fiestas, y en mayo y junio se concentran algunas de las más populares. En junio de 2026, por ejemplo, están previstas las ferias de San José del Valle, Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Algeciras o Marbella.

El presidente de la Junta ya ha adelantado que no acudirá al próximo pleno del Comité de Regiones en Bruselas, programado para el mes de mayo, ya que se encontrará en vísperas de la celebración de las elecciones. A finales de febrero, en la sesión de control al Parlamento andaluz, Moreno confirmó que disolvería las Cortes en abril, por lo que se espera que las elecciones sean convocadas para junio, dado que la disolución de las Cortes tiene lugar 54 días antes de los comicios.

Ahora bien, ¿podemos calcular qué día serán las elecciones? No hasta que ordene la disolución de las Cortes. Las opciones para celebrar elecciones en junio serían cuatro, teniendo en cuenta que históricamente los comicios se celebran en domingo:

7 de junio

14 de junio

21 de junio

28 de junio

Siguiendo las palabras de Moreno, si las Cortes quedan disueltas en abril quedaría descartada la fecha del 28 de junio, ya que para eso habría que convocar la cita electoral ya en mayo, concretamente el día 5. Así pues, las posibles opciones serían los tres primeros domingos del mes de junio. Para que se celebren el 7 de junio, las Cortes deberían quedar disueltas el 14 de abril, mientras que para que sean el siguiente fin de semana, el anuncio de convocatoria debería llegar como máximo el 21 de abril. Para que las elecciones andaluzas tengan lugar el 21 de junio, Juanma Moreno deberá disolver el Parlamento como tarde el 28 de abril.

Desde Canal Sur recuerdan que la primera opción, la del domingo 7 de junio, coincidiría con la visita del papa León XIV a España, aunque lo cierto es que todo apunta a que el sumo pontífice visitará únicamente Madrid, Barcelona y Canarias. Hasta que el presidente disuelva el Parlamento, entonces, seguirá la duda sobre el calendario electoral andaluz.