Estos serán los resultados de las elecciones de Castilla y León si las encuestas aciertan

Los partidos se mueven en precampaña y en campaña electoral muchas veces en función de lo que dicen las encuestas, aunque no siempre los sondeos aciertan. Estos serían los resultados en función de los sondeos:

Que el Partido Popular (PP) será la lista más votada este 15M es algo que va a ocurrir. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que la dirección del voto varíe de manera considerable y la de Alfonso Fernández Mañueco no sea la candidatura que más apoyo recibe en estas elecciones de Castilla y León: todas las encuestas han apuntado en la misma dirección en los últimos meses.

Y aunque no siempre los sondeos aciertan, sí suelen mostrar con relativa certeza la tendencia del voto en los comicios en España. Tanto es así, que se habla de pactos de Gobierno incluso antes de conocer los resultados, como ha hecho la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha puesto sobre la mesa la consulta sobre la autonomía de León como prioridad absoluta para dar el apoyo de su partido.

Atendiendo a las encuestas que se han ido publicando en las últimas semanas, el PSOE seguirá como segunda fuerza política, aunque su apoyo variará entre el 27% y el 30%, en cifras inferiores a las que obtuvo en 2022. En los últimos sondeos, la caída del PSOE parecía verse frenada, pero hay que tener en cuenta que todos estos se hicieron con entrevistas anteriores al discurso de Pedro Sánchez sobre la posición de España en la guerra de Irán, en la que desafió directamente a Donald Trump recuperando la máxima de la época de José Luis Rodríguez Zapatero: 'No a la guerra'.

La gran duda será Vox, que hace cuatro años obtuvo sus mejores resultados en la región, entrando directamente en el Gobierno al conseguir sumar 13 procuradores: algunas encuestas adelantan que repetirán los resultados de 2022, mientras que otras apuntan a que su apoyo seguirá creciendo, incluso hasta superar el 20%, lo que supondría que uno de cada cinco votantes se decantaría por la ultraderecha.

De hecho, prácticamente todas las encuestas publicadas antes de la entrada en vigor de la prohibición de difusión de encuestas, a cinco días de las elecciones, pronostican un apoyo alto a Vox, por encima de ese 20% e incluso según algunos sondeos llegando a superar el 21%. Hay encuestas que le dan hasta 21 escaños en las Cortes, lo que supondrían 8 procuradores más que los que sumó hace cuatro años.

En cuanto a los partidos regionalistas, la UPL es la que mantiene la moral más alta, con unas encuestas adelantando unos resultados iguales o mejores a los obtenidos en las últimas autonómicas, pudiendo llegar incluso a obtener más procuradores en las Cortes. No tan fácil lo tienen en Soria Ya, que podrían perder dos de sus escaños, mientras que Por Ávila parece que mantendrá el 'avilismo' en los mismos números.

En cuanto a los partidos 'nuevos', las encuestas adelantan que la coalición entre Izquierda Unida y Sumar recogerá el apoyo perdido de Podemos. Por su parte, el partido del agitador de extrema derecha Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), que no aparece en muchos de los sondeos, obtendría cerca de un 2% de las papeletas.

Reparto de escaños en las Cortes de Castilla y León

En función de los resultados de estas elecciones, las Cortes de Castilla y León estarán conformadas de una u otra manera, pero con un total de 82 escaños, uno más que la última legislatura. Esta variación se debe al incremento en el censo electoral: a cada circunscripción se le asigna un número inicial de tres escaños, lo que hace un total de 27 procuradores. Después, a cada una se le añade un procurador por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500; gracias a este reparto de escaños, la circunscripción de Segovia reparte este año un escaño más, ascendiendo el total a 82. Según las encuestas, así puede que se repartan los escaños:

Partido Popular (PP) : Mín.: 31 | Máx.: 35 | Legislatura anterior: 31

: Mín.: 31 | Máx.: 35 | Legislatura anterior: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) : Mín.: 22 | Máx.: 28 | | Legislatura anterior: 28

: Mín.: 22 | Máx.: 28 | | Legislatura anterior: Vox : Mín.: 13 | Máx.: 21 | | Legislatura anterior: 13

: Mín.: 13 | Máx.: 21 | | Legislatura anterior: Unión del Pueblo Leonés (UPL) : | Mín.: 3 | Máx.: 4 | Legislatura anterior: 3

: | Mín.: 3 | Máx.: 4 | Legislatura anterior: Soria ¡Ya! : | Mín.: 1 | Máx.: 2 | Legislatura anterior: 3

: | Mín.: 1 | Máx.: 2 | Legislatura anterior: Podemos : Mín.: 0 | Máx.: 1 | | Legislatura anterior: 1

: Mín.: 0 | Máx.: 1 | | Legislatura anterior: Ciudadanos : 0 | Legislatura anterior: 1

: 0 | Legislatura anterior: Por Ávila (XAV) : Mín.: 0 | Máx.: 1 | Legislatura anterior: 1

: Mín.: 0 | Máx.: 1 | Legislatura anterior: Izquierda Unida-Sumar : Mín.: 0 | Máx.: 1 | No se presentó en las anteriores elecciones

: Mín.: 0 | Máx.: 1 | No se presentó en las anteriores elecciones TOTAL: 82 | Legislatura anterior: 81

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