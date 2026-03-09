Ortega Smith reta a Vox a expulsarle también del grupo parlamentario del Congreso

Los detalles Ortega ha detallado que la única vez que Abascal se reunió con él fue para decirle que le iba a cesar como secretario general y tras una "larguísima conversación no fue capaz de dar una sola razón". "Yo hablaba con el presidente del partido como secretario general más que con mi mujer", ha añadido.

Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox, ha afirmado que mantendrá su acta como diputado pese a su expulsión del partido por el Comité de Garantías. En una entrevista en OndaMadrid, criticó duramente al líder de Vox, Santiago Abascal, acusándolo de dirigir el partido como un "cortijo". Ortega Smith ha denunciado a Vox ante la Agencia Española de Protección de Datos por filtrar su expulsión. Ha declarado que solo dejará el grupo parlamentario si sus compañeros lo expulsan y, de ser así, pasará al Grupo Mixto. Criticó que "cuatro" personas controlan el partido y lamentó no haber recibido explicaciones claras de Abascal sobre su cese. Además, desmintió rumores sobre sus intenciones de cuestionar la presidencia de Abascal o crear una organización paralela.

El exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith ha asegurado este lunes que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité de Garantías de expulsarle del partido, al que ha retado a echarle también del grupo parlamentario del Congreso, del que solo se irá si le expulsan sus compañeros.

Así lo ha señalado en una entrevista en OndaMadrid en la que ha cargado duramente contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de convertir el partido en un "cortijo" dirigido por "cuatro". Ha avanzado, además, que ha denunciado a Vox ante la Agencia Española de Protección de Datos por "filtrar" la resolución del Comité de Garantías de expulsarle definitivamente sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith ha asegurado que él no se irá del grupo de Vox en el Congreso, salvo si le expulsan sus compañeros de bancada. "Yo soy diputado nacional del grupo parlamentario de Vox, que es por lo que me eligieron en unas listas electorales los españoles", ha recalcado.

El exsecretario general de Vox ha añadido que si deciden expulsarle de forma "injusta y arbitraria" por "ordeno y mando" de los "cuatro" que dirigen ahora el partido, pasará al Grupo Mixto, como le correspondería reglamentariamente.

Todo eso "se le ha ocurrido a ese grupito que dirige el partido porque esto lo deciden cuatro", ha remarcado el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, reproduciendo la misma situación que está viviendo José Ángel Antelo en Murcia, "sin motivo ni razón". "Antelo es una persona de absoluta integridad, es un profesional como la copa de un pino, es un patriota como muchos otros deberían mirarse en él como ejemplo", ha descrito.

"Creo que algunos se han vuelto completamente locos o que tienen una obsesión con que alguien les pueda hacer sombra", ha analizado Ortega Smith, que ha añadido que "esos cuatro" no son los que salen en las fotos porque "están detrás, son los que realmente mueven los hilos" y quienes "están sacando beneficios con un proyecto político" aunque "nadie les haya votado", unido al convencimiento de que "si se presentaran a unas elecciones no les votaría nadie".

También se ha referido a lo que ha leído en redes y medios, cosas que le "sonrojan" por "lo estúpidas" que son, como que pretendía cuestionar la presidencia a Abascal. "Pero qué poco me conocen... Éramos como un equipo de fútbol o baloncesto, donde cada uno conoce su posición". Ante rumores de que podía estar construyendo una organización paralela a Vox, Ortega ha contestado que eso "es de psiquiátrico".

Afea a Abascal que "no dé la cara"

Ortega ha reconocido que no ha intentando hablar con él. "Esa persona que fue tu abogado, esa persona que llevó tu divorcio, esa persona que luchó para que no perdieras tu casa, esa persona que te alojabas en su casa cundo venías a Madrid porque no tenía dinero para un hotel, esa persona que no dudó en defenderte ante proetarras en la Audiencia Nacional... Ya que le vas a cortar la cabeza coge el teléfono por lo menos y llámale, da la cara y di 'mira, Javier, te voy a echar'".

Ortega ha detallado que la única vez que Abascal se reunió con él fue para decirle que le iba a cesar como secretario general y tras una "larguísima conversación no fue capaz de dar una sola razón". "Yo hablaba con el presidente del partido como secretario general más que con mi mujer, con mis hermanos o con mis padres porque era todos los días informando de 50.000 cosas y comentando 50.000 cosas de la organización", ha asegurado, después de confesar que "jamás" se hubiera podido imaginar acabar así la relación.

El líder de Vox era esa persona a la que iba a visitar al País Vasco para "montar a caballo con su padre", porque ha sido ante todo "un amigo". También le dejó claro desde un principio que en Vox "no se venía a adorar a ningún líder en plan mesiánico" sino que se aceptaba un puesto "en pro de un proyecto al servicio de España".

