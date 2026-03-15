Euforia en Génova: Feijóo felicita por teléfono a Mañueco por la victoria del PP en las elecciones de Castilla y León

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha llamado esta noche al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección para darle la enhorabuena por su victoria en la región.

La victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de Castilla y León ha generado euforia en Génova. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido uno de los grandes vencedores de la noche electoral. Tras conocer los resultados, Feijóo felicitó a Mañueco por su reelección como presidente de la Junta de Castilla y León. El PP ha sido el partido más votado, con 33 procuradores y el 35,45% de los votos, aunque necesitará el apoyo de Vox para gobernar. Las imágenes muestran a Feijóo y su Secretario General, Miguel Tellado, celebrando la victoria en Génova.

La victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de Castilla y León ha desatado la euforia en Génova. De hecho, una de las primeras imágenes que deja la noche electoral es la de otro de los ganadores: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras conocer los resultados, el 'popular' ha llamado al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección para darle la enhorabuena por su victoria en la región.

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (+2) y el 35,45% de los sufragios, aunque para gobernar tendrá que depender otra vez de Vox.

Un resultado que, según indican fuentes del Partido Popular a laSexta, han celebrado con euforia en Génova. Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el líder del PP, acompañado de su Secretario General, Miguel Tellado, ha llamado por teléfono a Mañueco.

Con una sonrisa de la oreja a oreja, Feijóo felicitaba a su candidato, quien podrá gobernar una vez más en Castilla y León, aunque dependerá otra vez del apoyo de la ultraderecha.