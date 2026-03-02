Israel carga contra Sánchez por la posición de España contra el ataque a Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

Las causas El Gobierno ha rechazado que EEUU pueda utilizar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para sus ataques a Irán.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, criticó a Pedro Sánchez por su condena a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, cuestionando si España está en el "lado correcto" de la historia. Sa'ar reaccionó a la negativa de Sánchez de permitir el uso de bases militares en España para ataques contra Irán. El senador estadounidense Lindsey Graham también criticó al gobierno español, calificando su rechazo como un signo de "liderazgo débil". Graham expresó admiración por el pueblo español, pero lamentó la postura del gobierno actual, sugiriendo que podría ser una aberración y no la norma. España ha asegurado que no prestará apoyo militar a EE.UU. en la ofensiva contra Irán, señalando que la operación no se ajusta al convenio de cooperación bilateral.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez por su condena a los ataques de EEUU e Israel contra Irán, y ha cuestionado que esté en el "'lado correcto' de la historia". "Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después, los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", ha comentado Sa'ar en X.

Sa'aar ha respondido así a la postura de Sánchez, que ha negado que Estados Unidos pueda usar las bases militares en España, la de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para sus ataques "unilaterales" a la república islámica.

Por otra parte, el veterano senador estadounidense Lindsey Graham también ha criticado al Gobierno de España, y ha calificado el rechazo a prestar las bases como una muestra de un "liderazgo débil".

"El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", ha señalado el veterano republicano en un mensaje en redes sociales.

El senador por Carolina del Sur ha recordado que fue destinado durante su etapa en la Fuerza Aérea a las bases estadounidenses en España. "Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado", ha indicado, si bien ha lamentado la postura de Sánchez: "Espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma".

Así, ha indicado que "la historia tomará nota de la posición de España", mientras que el presidente estadounidense y otros líderes "intentan derrocar al régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial", insistiendo que España parece, "en el mejor de los casos, indiferente" ante la situación en Irán.

"En momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados", ha advertido Graham, uno de los senadores más reconocidos en materia de política exterior.

España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón y Rota, al alegar que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado este lunes que Washington esté usando las bases, de soberanía española, en el marco de la operación y han garantizado que tampoco lo hará en el futuro.

