Especial Al Rojo Vivo: Elecciones Castilla y León, este domingo a partir de las 21:00 horas en laSexta

Tras las elecciones en Aragón el 8 de febrero, el calendario electoral avanza con la próxima cita en Castilla y León el 15 de marzo. laSexta ofrecerá una cobertura especial, con un amplio despliegue informativo para seguir en directo la jornada electoral que podría influir en el clima político nacional. La cadena de Atresmedia emitirá una edición especial de Al Rojo Vivo a las 21:00 horas, con su equipo habitual, analistas y expertos para analizar los resultados. Habrá conexiones en directo desde puntos clave de la comunidad, cubriendo reacciones y el ambiente de esta noche electoral crucial.

Tras la cita con las urnas en Aragón el pasado 8 de febrero, el calendario electoral continúa avanzando en un año especialmente decisivo. La próxima parada será en Castilla y León, donde los ciudadanos volverán a votar en las elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo.

Como es habitual en las grandes noches informativas, laSexta acompañará a los espectadores con un amplio despliegue para contar en directo todo lo que ocurra. Una jornada electoral que definirá el rumbo político de Castilla y León y que también puede ofrecer pistas sobre el clima político a nivel nacional.

Para seguir de cerca esta cita con las urnas, la cadena de Atresmedia prepara una edición especial de Al Rojo Vivo, que comenzará a las 21:00 horas. El espacio reunirá a su equipo habitual junto a analistas, periodistas y expertos para seguir el recuento minuto a minuto y desgranar los primeros resultados con análisis detallado.

El programa también contará con conexiones en directo desde distintos puntos clave de la comunidad, acercando a la audiencia la última hora, las reacciones y el ambiente que se viva durante una noche electoral determinante.

