Las encuestas electorales de Castilla y León dejan al PP de Mañueco en manos de Vox

La coctelera de las encuestas sobre las elecciones en Castilla y León.

Los detalles En la última semana de campaña antes de que se celebren las elecciones en Castilla y León, previstas para el 15 de marzo, las encuestas reflejan que el PP obtendría entre 31 y 34 escaños y Vox entre 14 y 18.

Las elecciones de Castilla y León podrían dejar al PP dependiendo nuevamente de Vox, similar a lo sucedido en Extremadura. Según encuestas recientes, el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. El barómetro de 40dB para 'El País' y 'Cadena Ser' indica que el PP obtendría entre 28 y 33 escaños, mientras que Vox aumentaría su representación hasta 20 escaños. El PSOE, liderado por Carlos Martínez, experimentaría un ligero descenso, manteniéndose como segunda fuerza. Otros partidos como UPL y Soria ¡Ya! podrían mantener o aumentar su representación. La mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, y todas las encuestas pronostican una victoria de la derecha, con Vox crucial para la investidura de Mañueco.

Las elecciones de Castilla y León podrían volver a dejar al PP a merced de Vox, al igual que lo que ya ocurrió con Extremadura. Las encuestas realizadas en la última semana de campaña antes de que se celebren las elecciones, previstas para el 15 de marzo, reflejan que el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco quedaría en manos de la extrema derecha.

Según el barómetro de 40dB para 'El País' y 'Cadena Ser', el PP perderá autonomía ante Vox y verá, además, cómo el PSOE evita el hundimiento. En concreto, el sondeo, con 1.200 entrevistas, prevé que Mañueco obtendrá un 31,1% del voto, lo que se traduce entre los 28 y 33 escaños, ahora tiene 31.

Por su parte, el PSOE de Carlos Martínez experimentaría un descenso según dicha encuesta, aunque no demasiado grande. De esta forma, si en 2022 logró un 30%, ahora estaría en un 24,4%. Por tanto, de los 28 escaños que tiene ahora, podría caer entre dos y cuadro. En cuanto a Vox, subiría del 17,6% al 20,8%, para alcanzar entre 16 y 20 escaños, cuando ahora tiene 13.

Entre los partidos de ámbito provincial, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ganaría un escaño y pasaría a cuatro; Soria ¡Ya!, que también tiene tres, podría mantenerse o perder uno; y Por Ávila retendría el único que tiene.

En cuanto a IU-Sumar, el barómetro les asigna un 3,6%, lo que supone entre cero y un escaño. Un mal pronóstico que también vaticina para Podemos, que obtendría un 1,8%, quedándose sin escaños.

La encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo' plantea un escenario parecido. El PP sería el ganador de los comicios con un 35,5%, aventajando en seis puntos al PSOE (29,8%).

Una victoria de los 'populares' que tendrá que intentar entenderse con Vox para poder gobernar. El partido de la ultraderecha, liderado por Carlos Pollán obtendría el 19,8% de los votos, según dicha encuesta.

Por su parte, UPL subiría tres décimas respecto a 2022, pudiendo ocupar hasta cuatro escaños, uno más que hasta ahora. Podemos tendría un 5,1% de los votos y la coalición IU-Sumar, un 3,8%.

Asimismo, el sondeo GAD3 para 'ABC' coincide con el destino que le depara a los 'populares' en Castilla y León. En concreto, señalan que el PP obtendría entre 33 y 34 escaños y el 34,8% del voto.

El PSOE se mantendría como segunda fuerza, con entre 26 y 29 escaños y un apoyo del 28,6%. Vox consolidaría la tercera posición con entre 16 y 18 representantes y el 19,5% de los sufragios. Completan el reparto Unión del Pueblo Leonés (UPL), con 3 escaños y un 5,4%, y SORIA ¡YA!, que conseguiría 1 escaño y el 1,1%.

La mayoría absoluta en estos comicios se sitúa en los 42 escaños. Con estos datos, todas las encuestas pronostican una clara victoria de la derecha, convirtiéndose en la única con opciones para formar gobierno.

Vox sería el partido más reforzado y volvería a tener la llave para la investidura de Mañueco, y es que la opción más viable que se vislumbra es que el candidato del PP tenga que ser investido con el apoyo de la extrema derecha, ya que el PSOE ha dejado claro que no va a abstenerse.

