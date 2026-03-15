Resultados en Soria de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

Soria es la pequeña, la que menos escaños reparte (5), pero sus votos cuentan mucho: si Soria ¡Ya! no es capaz de retener a sus votantes, habrá que ver en qué dirección se escapan esos apoyos. Estos son los resultados de las elecciones en Soria.

Soria, la pequeña de Castilla y León, pero a la que muchos ojos miran. Porque las encuestas apuntan a que Soria ¡Ya! no será capaz de retener sus tres escaños, y habrá que ver hacia dónde se van sus votos. Los resultados de las elecciones en Soria pueden consultarse en laSexta, en tiempo real, desde el momento en el que comience el escrutinio.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. Soria es la circunscripción más pequeña de la comunidad y sus cinco escaños se repartieron así en las últimas elecciones:

Soria ¡Ya!: 3 procuradores

PSOE: 1 procurador

PP: 1 procurador

La aventura política de Soria ¡Ya! nació como movimiento ciudadano, alimentado por la sensación de que la España interior se desangra. En 2022, su salto a la política fue un triunfo: un resultado abrumador que mostró el descontento de la población. Casi la mitad de la provincia eligió Soria ¡Ya! (42,57%), lo que le dio la oportunidad de hacerse con tres de los cinco escaños, por lo que PP y PSOE se tuvieron que 'contentar' con un procurador cada uno.

Resultados del 15M en la ciudad de Soria

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:24 Castilla y León

Soria

Soria DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos SY - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -65.7 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Soria

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, en Soria se presentan tres más, entre ellos Ciudadanos, que según las encuestas desaparecerá completamente del hemiciclo:

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Ciudadanos

Soria ¡Ya!

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.