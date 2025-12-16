Ahora

Crisis en el Gobierno

El PSOE resta importancia a la exigencia de Sumar y acepta una reunión con Rebeca Torró pero sin Sánchez ni nadie de Moncloa

Los detalles Fuentes socialistas indican que han propuesto el encuentro esta semana, pero que todavía no hay una fecha concreta porque ambas partes están "ajustando agendas".

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno del 10 de diciembre. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno del 10 de diciembre. Europa Press
El PSOE ha aceptado reunirse con Sumar para abordar la crisis provocada por los casos de corrupción y denuncias por acoso sexual y laboral que han cercado al partido en las últimas semanas. Concretamente, ha propuesto a la formación liderada por Yolanda Díaz, un encuentro con la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, pero a la que no acudirán Pedro Sánchez ni nadie de Moncloa.

Así lo han confirmado fuentes del PSOE a laSexta, que han explicado que la reunión fue propuesta esta semana, pero que aún no hay fecha concreta, ya que están a la espera de "ajustar las agendas".

La tensión entre los socios de Gobierno se ha incrementado en las últimas semanas por la avalancha de casos de corrupción y acoso que se han conocido en las filas socialistas. En este sentido, Sumar ha reclamado una remodelación del Ejecutivo "de arriba a abajo" y ha pedido una reunión urgente con Sánchez.

El presidente ya ha confirmado su negativa a hacer cambios en el Gobierno y desde Moncloa han afirmado que tiene su "propia hoja de ruta". Sin embargo, sí ha aceptado el encuentro con Sumar que, según un comunicado, busca "conocer las medidas que tiene pensado implementar (el PSOE) para hacer frente a la corrupción y a los casos de acoso sexual y laboral, así como los cambios necesarios en el seno del Gobierno".

"Consideramos que el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios", han recalcado los socios de Gobierno de Sánchez.

En este sentido, Sumar ha descartado salir del Gobierno, pero también ha reiterado su "compromiso con impulsar y acelerar la agenda social y democrática del Gobierno".

