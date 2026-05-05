Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius | Sanidad plantea que las personas con síntomas sean evacuadas en Cabo Verde y evitar la escala Canarias

El Ministerio de Sanidad ha informado que se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos de hantavirus y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más). " Si eso fuera así, no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias. En ese caso, por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", según fuentes de Sanidad a laSexta.

La mujer, que finalmente falleció, y cuyo esposo había muerto a bordo del crucero que partíó desde Argentina , desembarcó en en Santa Elena el 24 de abril con "síntomas gastrointestinales" y tomó un día después un vuelo con destino a Johannesburgo.

Entre los afectados se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.

El crucero afectado por hantavirus podría atracar en Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la naviera ya estudian trasladar el crucero afectado por un brote de hantavirus de Cabo Verde hasta España, a Canarias.

Hay 147 personas atrapadas en ese barco, 88 pasajeros y 59 tripulantes, entre los que hay 14 españoles, y las autoridades caboverdianas no les dejan atracar en su puerto.

El virus ya ha matado a tres pasajeros y uno de esos cadáveres todavía está a bordo del crucero. Y esto sin olvidar que hay varias personas más que muestran síntomas de la enfermedad, con tres personas enfermas según confirmó la OMS.