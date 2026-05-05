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Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius | Sanidad plantea que las personas con síntomas sean evacuadas en Cabo Verde y evitar la escala Canarias
Un equipo de epidemiólogos realizará este martes por la tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo -cinco de ellas catalanas- tras el brote de hantavirus. El buque se encuentra fondeado frente Cabo Verde tras denegarle su Gobierno la entrada a sus puertos.
Sanidad plantea que las personas con síntomas sean evacuadas en Cabo Verde y evitar la escala Canarias
Las OMS busca a los pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por el hantavirus
La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote de hantavirus en el crucero
El crucero afectado por hantavirus podría atracar en Canarias
Sanidad plantea que las personas con síntomas sean evacuadas en Cabo Verde y evitar la escala Canarias
El Ministerio de Sanidad ha informado que se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos de hantavirus y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más). "Si eso fuera así, no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias. En ese caso, por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", según fuentes de Sanidad a laSexta.
Las OMS busca a los pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por el hantavirus
La mujer, que finalmente falleció, y cuyo esposo había muerto a bordo del crucero que partíó desde Argentina, desembarcó en en Santa Elena el 24 de abril con "síntomas gastrointestinales" y tomó un día después un vuelo con destino a Johannesburgo.
La OMS busca a los pasajeros que compartieron vuelo con ella.
La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote de hantavirus en el crucero
Entre los afectados se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.
El crucero afectado por hantavirus podría atracar en Canarias
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la naviera ya estudian trasladar el crucero afectado por un brote de hantavirus de Cabo Verde hasta España, a Canarias.
Hay 147 personas atrapadas en ese barco, 88 pasajeros y 59 tripulantes, entre los que hay 14 españoles, y las autoridades caboverdianas no les dejan atracar en su puerto.
El virus ya ha matado a tres pasajeros y uno de esos cadáveres todavía está a bordo del crucero. Y esto sin olvidar que hay varias personas más que muestran síntomas de la enfermedad, con tres personas enfermas según confirmó la OMS.