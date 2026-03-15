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Elecciones autonómicas 2026

Así van las elecciones en Castilla y León: los resultados, municipio a municipio, en directo

Las primeras encuestas apuntan a un leve crecimiento del PP y a unos mejores resultados para Vox en las elecciones de Castilla y León. Consulta en laSexta.com los resultados de todos los municipios de la comunidad autónoma.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 87,02%

Actualizado a las: 21:58

      • Castilla y León

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada
      DATOS
      PACTOMETRO
      2023

      Total escaños: 0

      Mayoría absoluta: 33 escaños

      Selecciona los partidos para formar gobierno

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 65,48%

      +2.0 %
      Votos contabilizados: 1.093.464 87,02%
      Abstenciones: 576.358 34,51%
      Votos en blanco: 16.008 1,48%
      Votos nulos: 14.284 1,3%

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada

      De Ávila a Zamora, los más de 2.200 municipios de Castilla y León han celebrado este domingo las primeras elecciones de este año, después de que Alfonso Fernández Mañueco optara por agotar legislatura, incluso después de la ruptura de su Gobierno con Vox. A las 20:00h han cerrado la mayoría de los colegios electorales, tras una jornada con alguna que otra incidencia por el camino.

      De los resultados de esta jornada saldrán los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León para la próxima legislatura, uno más que en la última, gracias al escaño 'ganado' en la provincia de Segovia. El escrutinio comienza una vez cerradas las urnas, y avanza a mayor o menor velocidad en función del tamaño del censo electoral que le corresponda.

      En el gráfico sobre estas líneas puedes consultar los resultados de cada municipio, así como los datos de cada provincia, entre ellos el 'baile' de escaños hasta que los resultados sean más o menos definitivos. También puedes consultar en laSexta.com los resultados de cada una de las nueve circunscripciones y qué partidos se llevan cada uno de los escaños que reparten:

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