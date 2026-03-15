Estos fueron los resultados de las elecciones en Castilla y León de 2022

Las de Castilla y León son las primeras elecciones autonómicas de 2026 que tienen lugar después de agotar la legislatura, tras las anticipadas de Aragón. Estos fueron los resultados de las de 2022, que sí fueron adelantadas.

Las de Castilla y León son las primeras elecciones de 2026 que tienen lugar en su calendario ordinario, después de las adelantadas de Aragón. Alfonso Fernández Mañueco (PP) optó por agotar legislatura, por lo que hasta mediados de enero no ordenó la disolución de las Cortes, convocando el proceso para este domingo, 15 de marzo.

Las de 2022 sí que fueron anticipadas, ante la ruptura de su partido con Ciudadanos y la expulsión de todos sus consejeros, incluido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. De aquel pacto con los naranjas, Mañueco llevó a la ultraderecha a su Gobierno en aquella cita electoral, donde se confirmó la caída en desgracia del partido, que había sido clave para formar Gobierno tres años antes: en 2022, sólo sumó un escaño, perdiendo a 11 de sus procuradores. La 'sorpresa' aquel año la dio Vox, que consiguió convencer al 17,64% de la población votante de la región, obteniendo 13 procuradores y siendo necesarios para un nuevo Ejecutivo de Mañueco.

Resultado de las elecciones en Castilla y León en 2022

Los resultados en Castilla y León de 2022 dieron la vuelta a lo que la población había votado tres años antes, una cita electoral que acabó con la del PSOE siendo la lista más votada. Sin embargo, el pacto entre el PP y Ciudadanos llevó a Mañueco a liderar la Junta, pese a los 35 escaños que consiguieron los socialistas con Luis Tudanca.

Las encuestas para este 15M apuntan en una dirección similar al escenario que se dibujó en la comunidad autónoma hace cuatro años, con el PP encabezando la lista de partidos más votados, mientras Vox frena su crecimiento pero no decae en sus resultados. Eso sí, los sondeos avanzan la desaparición absoluta de Ciudadanos, con la pérdida del único procurador que mantenía en la región, pero también la salida de Podemos del hemiciclo.

Además del éxito de Vox, en 2022 otro partido hizo historia, aunque con números menores: Soria ¡ya!, que había nacido como plataforma ciudadana y por el camino se convirtió en agrupación política, llegando a hacerse con tres procuradores en las Cortes de Castilla y León; sin embargo, con el paso de estos últimos cuatro años parece haberse desinflado: las encuestas le dan un escaño.