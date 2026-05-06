Anticorrupción desmonta a Aldama y defiende que Sánchez "no era el número uno" de la "organización criminal" liderada por Ábalos

¿Qué ha dicho? El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, destaca que los delitos cometidos pivotan sobre hechos "plenamente acreditados". "La prueba es abundantísima y demoledora", defiende.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no era el líder de la "organización criminal" formada por el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En el juicio en el Tribunal Supremo, Luzón destacó que Ábalos era considerado el jefe por los otros acusados y el entorno de Aldama. Además, mencionó que Aldama no participó en todos los delitos de los que se acusa a Ábalos y Koldo. Luzón subrayó que las pruebas contra los acusados son "abundantísimas y demoledoras", y que la organización tenía un reparto de roles diseñado para perdurar en el tiempo. Las explicaciones de los acusados sobre sus acciones fueron calificadas de inconsistentes por Luzón, quien cuestionó el incremento patrimonial de Koldo García y su hermano.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

Así lo ha expresado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en su informe final del juicio en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

"No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", ha pronunciado.

Luzón ha incidido en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama".

Además, ha hecho hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró en esta sala, que "quien paga manda y quien paga y exige es Aldama".

"Pero habría que hacer también una segunda precisión a esta consideración, y es que a Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo", ha puntualizado.

Luzón ha querido dejar "claro" que hay que tener eso en cuenta cuando se comparan las peticiones de penas para el empresario con las de Ábalos y Koldo, que "no han necesitado contar con Aldama para la comisión de esas conductas".

Unas palabras que pronuncia después de que Anticorrupción elevase el lunes a definitivas sus peticiones de penas de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete años para el presunto conseguidor.

Las pruebas contra Ábalos, Koldo y Aldama son "abundantísimas y demoledoras"

El fiscal ha señalado que esta "organización criminal" tenía más de dos miembros y varias personas "orbitando a su alrededor", como Koldo y su familia o Aldama y sus socios. Además, ha hablado de un "reparto de roles" en el que cada integrante asumía un papel diverso y complementario.

"Ábalos no llama, para eso tiene a Koldo, tras el que está convenientemente parapetado. Su sombra (Jésica), su cadena de transmisión (Balas), podrían rodar cabezas u otras partes más íntimas de su anatomía, como le dijo de forma grosera Koldo a Pardo de Vera", ha contado Luzón, que explica que esta organización tenía "intención de perdurar en el tiempo".

Sobre las "chistorras", "lechugas" y "folios", el fiscal jefe Anticorrupción ha asegurado que había "una conciencia de antijuricidad". "Los delitos cometidos por la organización criminal pivotan sobre hechos plenamente acreditados. La prueba es abundantísima y demoledora", ha defendidoLuzón, apuntando a Aldama como "el elemento corruptor".

Luzón ha recorrido el "camino" de un caso que "comienza con favores" y en el que "probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia" de los implicados y "todo acabó en un pacto corruptor".

"Las explicaciones son inconsistentes: la explicación del coche defectuoso es tan pueril que resulta entre patética y conmovedora", ha asegurado el fiscal jefe Anticorrupción sobre el viaje de Joseba, hermano de Koldo, a República Dominicana, que añade: "La explicación de Joseba de que viajó a conocer a una chica y a por pitaya ha quedado también desmontada, como contaba una divertida Arancha (Granell) a Serrano Costumero".

El fiscal ha señalado que a partir de marzo de 2020 se incrementan los ingresos de Joseba, recordando que el informe de la UCO detalla ingresos sin justificar tanto de él como de Koldo. "Se ha intentado justificar con pagos del PSOE, pero el PSOE ha cuantificado los pagos en metálico. Si pagan gastos, el incremento patrimonial sería neutro, ano ser que Koldo colara gastos falsos. Nada de esto explica el incremento patrimonial de Koldo García y su hermano", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.