María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP

El contexto El encuentro tiene lugar tras el polémico documento del PP en el que sentaban las bases a sus líderes regionales para relacionarse con la ultraderecha. La reunión tendrá lugar en Mérida.

El Partido Popular de Extremadura, liderado por María Guardiola, se encuentra en una situación compleja debido a las negociaciones con Vox para evitar una repetición electoral. A pesar de un documento marco publicado por el PP nacional, que generó tensiones con Vox, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aclaró que este no estaba dirigido a Vox, sino que servía como guía para los líderes territoriales del partido. Guardiola se siente incómoda con la comunicación directa entre Génova y Vox, mientras que el primer intento de investidura no prosperará. Vox, sin prisa, juega con el temor a nuevas elecciones, complicando el panorama político en Extremadura.

Movimientos en el PP de Extremadura. Supervisados, eso sí, por el PP nacional. La presidenta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se reunirá esta misma semana con Vox en Mérida, un encuentro al que también asistirá Miguel Tellado, secretario general del PP, después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, hablase el domingo con Santiago Abascal y publicase un documento marco para sentar las bases para negociar con la ultraderecha.

Ese 'manual de instrucciones' que funciona a también a modo de 'biblia' por parte del PP nacional ha desatado una polémica entre PP y Vox, que han tenido una paz de apenas 24 horas después de esa llamada entre Feijóo y Abascal. El líder de Vox reconoció estar "molesto" con ese documento marco. "Es como si tratasen con salvajes", lamentaba en 'Espejo Público', acusando al PP de "pretender domar a Vox".

"Si estuvieran negociando con Junts o con el PSOE, lo entendería, pero con Vox, no, porque siempre ha defendido la legalidad y la Constitución", lamentaba Abascal, que también lo ve "un error y una ofensa" para María Guardiola y Jorge Azcón.

No obstante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aclaró que ese documento marco no es para Vox, sino que funciona a modo de "apoyo" a los líderes territoriales del partido. "Ese documento es para ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox", recalcó este martes en el Congreso de los Diputados.

"Lo que no se puede es decir una cosa y su contraria: no se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas, y después también criticar al PP porque se homogeneizan las posturas", criticó Feijóo.

Guardiola, incómoda

Mientras tanto, Guardiola se encuentra incómoda con la información de que Génova ha abierto una vía directa de comunicación con Vox, mientras hay presidentes autonómicos que piden la "autonomía" que defendía Feijóo cuando él era barón y presidente de Galicia.

El primer intento de investidura de María Guardiola en Extremadura, el próximo 3 de marzo, no saldrá adelante. El PP lo tiene asumido, pero quedan dos largos meses por delante para evitar el desastre que supondría una repetición electoral en Extremadura a finales de junio. Vox juega con el miedo y Génova se ha puesto manos a la obra para desbloquear la situación. Según fuentes de la cúpula de Vox, ante la falta de entendimiento entre Guardiola y los de Santiago Abascal, la dirección ha entrado en acción para evitar "el desastre".

Estas mismas fuentes califican de "déjà vu" la situación que se vive, recordando a la vivida en el año 2023, cuando en plenas negociaciones de los gobiernos autonómicos del PP, el actual secretario general del partido, Miguel Tellado, medió para que Guardiola aceptara la entrada de los de Abascal en su ejecutivo y la investidura prosperase.

Pero Vox no tiene ninguna prisa y juega con el miedo a una repetición electoral. Tanto PP como Vox, muy especialmente desde sus respectivas direcciones nacionales, han seguido muy de cerca los resultados aragoneses -los populares tampoco han logrado la mayoría absoluta y Vox ha aumentado su representación- y están pendientes de lo que pueda ocurrir en tierras castellanoleonesas.

