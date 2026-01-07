Ahora

"Chico nuevo en la oficina"

Borja Sémper reaparece en Génova seis meses después de anunciar su cáncer y confirma que seguirá tratamiento quirúrgico

Los detalles Tras seis meses alejado de la política para centrarse en su tratamiento, Borja Sémper ha vuelto a la sede del PP para asistir al comité de dirección, mostrando signos de recuperación y manteniendo el ánimo mientras se prepara para pasar por quirófano.

Borja Sémper reaparece en el PP seis meses después de anunciar su cáncer Borja Sémper reaparece en el PP seis meses después de anunciar su cáncer @NunezFeijoo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha reincorporado este miércoles a la reunión del comité de dirección del PP, seis meses después de abandonar temporalmente la política para centrarse en su tratamiento contra el cáncer. El partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha compartido varias fotografías en las que aparece Sémper junto al líder popular. "Chico nuevo en la oficina. Encantados de tener otra vez con nosotros a Borja Sémper", ha publicado Feijóo en la red social X.

Sémper anunció su enfermedad el 14 de julio de 2025, cuando era portavoz del PP, y desde entonces ha limitado sus apariciones públicas para centrarse en su recuperación. Durante este tiempo, su mujer, Bárbara Goenaga, ha ido dejando pequeñas pistas sobre su evolución a través de las redes sociales.

El pasado 8 de diciembre, Sémper informó de que había terminado la quimioterapia: "Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", explicó. Su mensaje reflejaba una mejoría evidente y un ánimo renovado, algo que se pudo comprobar este miércoles en su reaparición en la sede del PP.

Aun así, el político no retomará todavía su agenda diaria, ya que está pendiente de ser operado, según fuentes cercanas a Europa Press. Esta reincorporación puntual marca un paso más en su recuperación y demuestra que, aunque la enfermedad sigue presente, Sémper avanza de manera positiva.

Cuando comunicó su diagnóstico, Sémper explicó que se trataba de un cáncer en estado primigenio, con expectativas de curación. La noticia supuso un golpe inesperado, obligándole a detener su actividad política y replantear sus prioridades. Durante estos meses ha seguido un tratamiento intenso, con quimioterapia, que él mismo ha definido como un periodo exigente física y emocionalmente, marcado por cansancio extremo y la necesidad de aceptar límites.

El político vasco ha destacado en varias ocasiones el papel de su familia, su entorno cercano y los profesionales sanitarios, mostrando un profundo agradecimiento al sistema de salud que lo ha acompañado. Según él, la enfermedad le ha enseñado a valorar lo realmente importante: la salud, el tiempo y las personas que te acompañan, dejando en segundo plano todo lo demás.

Sémper ya había participado en algunos encuentros puntuales del partido, como el seguimiento de los resultados de las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre, y esta reunión del comité de dirección supone su regreso más formal antes de la intervención quirúrgica que completará su tratamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU intercepta un segundo petrolero en el Caribe tras abordar uno ruso que había saltado el bloqueo hace tres semanas
  2. Francia prepara un plan conjunto de "represalias" de Europa a las intimidaciones de Trump sobre Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"