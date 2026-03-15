Resultados en Palencia de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

De los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León, siete se eligen en Palencia. En las últimas elecciones, tres se fueron al PP, otros tres al PSOE y el último, a Vox.

Palencia es, junto a Ávila, Zamora y este año también Segovia, una de las nueve circunscripciones que reparte siete escaños a las Cortes de Castilla y León, las segundas más pequeñas en representación por detrás de Soria. Consulta los resultados de las elecciones en Palencia en tiempo real, con los datos actualizándose según avanza el escrutinio.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. En las elecciones de 2022, los 7 escaños de Palencia se repartieron de la siguiente manera:

PSOE: 3 procuradores

PP: 3 procuradores

Vox: 1 procurador

En las últimas elecciones, PP y PSOE se hicieron con el 33% del voto, aproximadamente, de la provincia de Palencia, por lo que cada una de estas dos formaciones se llevó tres escaños. El séptimo se fue para Vox, partido al que votaron más de 15.000 palentinos, un 18% del censo electoral. El partido menos votado en Palencia en 2022 fue Falange, que se llevó 60 votos.

Resultado del 15M en la ciudad de Palencia

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:16 Castilla y León

Palencia

Palencia DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos PANCAL-URCI - 0 0 VP - 0 0 ESPAÑA VACIADA - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 PACMA - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 FE de las JONS - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.7 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Palencia

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, se suman otros que lo hacen sólo en Palencia, como ¡Vamos, Palencia! y otros que lo hacen en varias provincias. Pese a ser de las que menos escaños reparte, en Palencia se han presentado un total de 16 partidos:

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Ciudadanos

PUM+J

Falange Española de las JONS

PCTE

España Vaciada

Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI)

¡Vamos, Palencia!

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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