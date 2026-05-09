Los bulos del hantavirus: ni Pfizer ha presentado los resultados de una vacuna ni se puede tratar con vitamina D

¿Por qué es importante? En una crisis sanitaria los bulos suelen repetirse y siguen patrones muy claros: falta de información clara, aumento de dudas y mensajes rápidos pero falsos.

En situaciones de crisis como la del hantavirus, el miedo y la incertidumbre facilitan la propagación de bulos. Este fenómeno se repite en diversas crisis, desde pandemias hasta conflictos internacionales. La falta de información clara y la urgencia de respuestas generan un terreno fértil para que las redes sociales difundan información falsa. Ejemplos de bulos incluyen afirmaciones erróneas sobre vacunas, remedios milagrosos sin base científica y teorías conspirativas sobre el origen del virus. Estos bulos explotan el miedo y la vulnerabilidad colectiva, por lo que es crucial verificar la información antes de compartirla. La información fiable es tan esencial como las medidas sanitarias para frenar la desinformación.

Cuando hay miedo e incertidumbre, como sucede en situaciones como esta crisis del hantavirus, el terreno es el idóneo para que los bulos crezcan. Es un patrón que se repite en cada crisis, desde pandemias hasta conflictos internacionales o apagones tecnológicos. La incertidumbre activa una necesidad urgente de respuestas y cuando no llegan lo suficientemente rápido o claras, las redes sociales las 'fabrican'.

Por ejemplo, no es cierto que Pfizer haya presentado resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus. Tampoco el hantavirus es un experimento científico para exterminar a la población del planeta. Y mucho menos este virus se trata con ivermectina, vitamina D o zinc

En una crisis sanitaria como una pandemia, o esta del hantavirus, además del virus se propaga otro fenómeno: los bulos. Y no son aleatorios. Suelen repetirse y siguen patrones muy claros: falta de información clara, aumento de dudas y mensajes rápidos pero falsos.

Los bulos más habituales en crisis sanitarias son los que tienen que ver con los remedios milagro desde bebidas caseras hasta productos sin base científica que prometen prevenir o curar la enfermedad.

También sobre el origen del virus. Teorías que señalan a laboratorios, gobiernos o conspiraciones globales como creadores del virus. Incluso aquellas enfermedades que tienen las vacunas como protagonistas: desde su falsa fabricación hasta supuestos efectos secundarios ocultos.

Todos tienen algo en común: apelan al miedo, a la incertidumbre, a la urgencia y a la necesidad de respuestas rápidas. "Cuando hay una sensación de vulnerabilidad colectiva es más fácil que haya gente que quiera aprovecharse y que tiene en las redes sociales y en el algoritmo un aliado", afirma Mario Viciosa, periodista de Newtral.es y divulgador científico.

Por eso, en situaciones como la crisis del hantavirus, la información fiable es tan importante como las medidas sanitarias. Y frenar un bulo empieza con algo muy sencillo: no compartirlo sin comprobarlo antes.

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