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Guerra en Irán, en directo | Teherán ejecuta a 3 supuestos miembros del Mossad vinculados a las protestas de enero
Irán ha atribuido a los tres supuestos integrantes del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel la muerte de varios agentes de seguridad en el marco de las protestas que hubo a principios de año.
La Armada británica tilda de "crítico" el nivel de amenaza para la seguridad marítima en Ormuz
EEUU comenzará hoy en la ayuda para sacar buques atrapados en el estrecho de Ormuz
Irán ejecuta a 3 supuestos miembros del Mossad relacionados con las protestas antigubernamentales de enero
El embajador de EEUU en la ONU defiende el plan de Trump para el estrecho de Ormuz comparándolo con Gibraltar
Irán advierte que "cualquier injerencia" de EEUU en el "nuevo régimen" de Ormuz supondrá violar el alto el fuego
La Armada británica tilda de "crítico" el nivel de amenaza para la seguridad marítima en Ormuz
El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este lunes de que el nivel de "amenaza" para la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, epicentro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán por cuenta del cierre del mismo y del bloqueo naval impuesto por la Casa Blanca a Teherán en él, se mantiene como "crítico".
"El nivel de amenaza para la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz sigue siendo crítico debido a las operaciones militares regionales en curso", ha señalado el referido centro británico en un comunicado en el cual ha instado a los navegantes a "esperar" una "mayor presencia naval", así como "medidas reforzadas de protección de las fuerzas, posibles llamadas por (banda de radiofrecuencia muy elevada) VHF y congestión cerca de las zonas de fondeadero (área destinada a que las embarcaciones echen anclas)".
En esa línea, la autoridad marítima ha llamado a los capitanes de las embarcaciones a una "escucha continua" del canal 16 de VHF --frecuencia internacional de socorro y seguridad marítima de las embarcaciones--, además de a tener en cuenta la "proximidad y peligros" de "cualquier mina o amenaza notificada a lo largo de las rutas de tránsito previstas" y a comunicar "cualquier actividad inusual" a los centros de notificación reconocidos.
"El tránsito a través del esquema de separación del tráfico o en sus inmediaciones debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas y eliminadas", ha subrayado el citado comunicado, que recomienda a los operadores revisar "cuidadosamente" las evaluaciones de riesgo y la ruta antes del tránsito.
EEUU comenzará hoy en la ayuda para sacar buques atrapados en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos comenzará hoy a liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, tal y como confirmó ayer Donald Trump. Según declaraciones de un alto cargo estadounidense a la cadena CNN, no se trata de una misión de escolta. El Comando Central de Estados Unidos se encargará de "apoyar" a los buques mercantiles que busquen transitar libremente por este corredor comercial internacional esencial, al tiempo que Irán ha advertido de que cualquier interferencia estadounidense puede ser considerada una violación del alto el fuego.
Irán ejecuta a 3 supuestos miembros del Mossad relacionados con las protestas antigubernamentales de enero
Las autoridades judiciales de Irán han ahorcado este lunes a tres supuestos integrantes del servicio de Inteligencia exterior de Israel, Mossad, condenados por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales resultaron duramente reprimidas por el país centroasiático. Los ejecutados responden a los nombres de Mehdi Rasuli, Mohamad Reza Miri y Ebrahim Doulatabadi, atribuyéndoseles a todos ellos la muerte de "varios agentes de seguridad" en el marco de las referidas protestas de comienzos de año, de acuerdo con la información dada a conocer por la agencia de noticias iraní Fars.
En el caso de los dos primeros, estos fueron acusados de estar relacionados con acciones operativas de agentes afiliados a gobiernos hostiles contra la seguridad de Irán mediante la destrucción de lugares y bienes públicos, actos capaces de generar miedo y terror entre la población y de causar muertes, reunión y conspiración para cometer delitos contra la seguridad nacional, el uso de cócteles molotov y cuchillos, así como la fabricación y el porte de espadas artesanales.
A tales cargos se suman los de incitación e instigación al asesinato, la participación en el saqueo de tiendas públicas y de una institución financiera, la destrucción de bienes públicos y la participación directa en el brutal asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros, según agrega el mismo medio sobre Mehdi Rasuli y Mohamad Reza Miri.
Con relación a Doulatabadi, las autoridades han asegurado que trajo consigo a las protestas del pasado enero a entre 250 y 300 "alborotadores armados" con machetes, desatando enfrentamientos y la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, amén de la destrucción de tiendas, propiedades públicas y privadas y un banco.
Cabe recordar que Teherán confirmó la muerte de 3.117 personas, en su mayoría civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad, en el marco de dichas protestas cuyo génesis radica en el intento de denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de la vida en la República Islámica. No obstante, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de muertos a más de 7.000, de acuerdo con su último balance.
El embajador de EEUU en la ONU defiende el plan de Trump para el estrecho de Ormuz comparándolo con Gibraltar
El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha defendido la nueva iniciativa "humanitaria" apoyada por el Ejército estadounidense y anunciada este mismo domingo por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico ante el cierre del estrecho de Ormuz, que ha comparado con otros pasos marítimos estratégicos como el estrecho de Gibraltar.
"Lamentablemente, habrá conflictos en el futuro y, ya sea en el estrecho de Malaca (Malasia), el de Gibraltar o el de Ormuz, el mundo no puede permitir que se siente el precedente de que una de las partes pueda intentar castigar a las economías mundiales con el fin de obtener ventaja sobre la otra", ha reivindicado en redes sociales.
En la misma publicación, el diplomático estadounidense ha alegado que "independientemente" de la opinión que tenga cada quién en torno al programa nuclear iraní, "el hecho de que Irán coloque minas marinas de forma indiscriminada en aguas internacionales e intente 'cobrar peajes' a la navegación mercante civil es ilegal e inaceptable".
Asimismo, ha apuntado a una posible participación de los aliados de Washington en Oriente Próximo de cara a esta iniciativa: "Estados Unidos y nuestros socios del golfo liderarán la defensa de la libertad de navegación mundial", ha proclamado, sin que hasta ahora ninguno de los grandes aliados de la Casa Blanca en la región, como Arabia Saudí, se hayan manifestado al respecto de la misión anunciada por Trump, en la que el Ejército estadounidense desplegará 15.000 efectivos, además de destructores lanzamisiles y más de un centenar de aeronaves, entre otros activos.
Irán advierte que "cualquier injerencia" de EEUU en el "nuevo régimen" de Ormuz supondrá violar el alto el fuego
Las autoridades iraníes han advertido este domingo de que "cualquier injerencia" por parte de Estados Unidos en el "nuevo régimen marítimo" del estratégico estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, al tiempo que han defendido que ni el citado paso ni el golfo Pérsico estarán sujetos a las publicaciones en redes sociales del mandatario estadounidense, Donald Trump, después de que este haya anunciado así una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados por el bloqueo.
"Cualquier injerencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego", ha subrayado el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado también en redes. A renglón seguido, Azizi ha recalcado que ni el estrecho de Ormuz ni el golfo Pérsico se "regirán" por las "publicaciones delirantes de Trump", minutos después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado que desde este lunes será puesta en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de las embarcaciones atrapadas en el golfo Pérsico por cuenta del cierre de Ormuz en plena guerra entre Estados Unidos e Irán.
"¡Nadie se creerá esos escenarios de juegos de culpas!", ha zanjado el presidente de la citada comisión de la República Islámica, a poco más de una hora de que Trump haya amenazado con una "respuesta contundente" a quien interfiera en el "proceso humanitario" anunciado, ya que, ha defendido, este busca "liberar" a "personas, empresas y países" que "no han hecho absolutamente nada malo" y que solo son "víctimas de las circunstancias".
El nuevo cruce de declaraciones llega después de que este mismo domingo el magnate republicano haya aludido a las conversaciones con las autoridades del país asiático señalando que sus representantes están manteniendo "contactos muy positivos" con Irán, los cuales "podrían traer algo muy positivo para todos". No obstante, ha considerado que "queda mucho por delante" para "demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente".