Última hora
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Teherán insiste en su poder para mantener una "guerra larga": "No hay espacio para la diplomacia"
Estados Unidos, que cree que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", asegura haber alcanzado más de 5.000 objetivos tras 10 días de ofensiva. Teherán responde que está preparado para que el conflicto se alargue.
Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy
Al menos doce muertos en ataque israelíes en dos gobernaciones del sur de Líbano
Trump amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte"
Japón urge a Irán a desescalar el conflicto mientras acelera las repatriaciones
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques
Teherán responde a Trump y advierte de su posición de alargar la guerra: "No hay espacio para la diplomacia"
La ONU ve "fundamental" la libre navegación en el estrecho de Ormuz, que vincula a petróleo y fertilizantes
Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.
La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.
Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía.
Al menos doce personas han muerto y una veintena han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados en la noche de este lunes en cuatro localidades de las gobernaciones de Nabatiye y Bint Jbeil, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés.
Dos operaciones del Ejército de Israel en la gobernación de Nabatiye han ocasionado siete muertes en la localidad de Numairiya y una en Shokin, a las que ha sumado dos y ocho personas heridas, respectivamente, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud libanés en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.
Por otro lado, los ataques de las fuerzas israelíes en las localidades de Tebnín y Beit Lif, en la gobernación de Bint Jbeil --situada al norte de Nabatiye--, han dejado cuatro víctimas mortales, dos en cada población, así como cuatro heridos en la primera y ocho en la segunda, según el mismo organismo sanitario.
Cuando no han pasado ni dos semanas del conflicto en Oriente Próximo, ni siquiera Donald Trump parece entender a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ofreció este martes una rueda de prensa en la que fardó de dar por "casi terminados" los ataques conjuntos con Israel contra Irán después de haber adelantado "mucho" su plazo inicial estimado para esta guerra. "Va a acabar pronto. Y si empieza otra vez les golpearemos aún con más fuerza", aseguraba el mandatario, que matizaba que no acabaría esta semana.
El Gobierno de Japón urgió a las autoridades iraníes a desescalar el conflicto y solicitó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos en Irán, mientras que este martes llegaron a Tokio más de 280 personas que se encontraban en varios países de Oriente Próximo. El ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, trasladó en una llamada telefónica la pasada noche a su homólogo iraní, Abás Araqchí, la necesidad de una "desescalada", expresando "su grave preocupación por el intercambio de ataques y el deterioro de la situación regional". Asimismo, Motegi solicitó al jefe de la diplomacia iraní "la pronta liberación de los dos japoneses detenidos en Irán" y que "garantice la seguridad de los japoneses en la región", según reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán. El Ministerio de Defensa de EAU informó a través de X de que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y solicitó a la población "seguir las instrucciones de seguridad". Asimismo, la Guardia Nacional de Kuwait "interceptó y derribó con éxito seis drones" en los sectores norte y sur del país, anunció la agencia estatal de noticias. El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a la población a dirigirse "al lugar seguro más cercano" y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos.
Hace 10 días que Estados Unidos e Israel atacaron de manera conjunta a Irán, haciendo estallar un conflicto que permanecía latente en un territorio ya tenso a nivel interno. En los ataques, el ayatolá Alí Jamenei fue alcanzado, y aunque no es habitual heredar este cargo, la Asamblea de Expertos ha designado a su segundo hijo, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán, provocando cierto recelo entre la sociedad iraní.
En este contexto, Donald Trump ha asegurado que la guerra en Irán está "prácticamente acabada", aunque asegura que no terminará esta semana. Ante estas declaraciones, el asesor de Exteriores de la oficinal del líder supremo Kamal Jarazi ha asegurado que Irán está preparado para alargar la guerra, y que está dispuesto a seguir atacando a otros países del Golfo con el fin de persuadirlos para que convenzan a Trump de que se retire del conflicto.
"Ya no hay espacio para la diplomacia", ha asegurado Jarazi en una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense CNN. "Donald Trump ha estado engañando a otros e incumpliendo sus promesas. Lo hemos experimentado en dos momentos de negociaciones: cuando estábamos conversando, nos atacaron".
Naciones Unidas ha reivindicado este lunes como "fundamental" el respeto a la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una postura que ha motivado tanto en el Derecho Internacional como en la economía mundial, vinculando el tráfico marítimo en este paso tanto al petróleo como al transporte de fertilizantes y al coste de los alimentos. "Es fundamental que se respete la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, no solo por el Derecho Internacional, sino también por el papel vital que desempeña en la economía mundial, no solo para el petróleo, sino también para los fertilizantes", ha afirmado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
En este sentido, Dujarric ha subrayado que "el aumento del precio del petróleo afectará a todo, incluyendo las operaciones de Naciones Unidas", así como los costes sus operaciones logísticas y los de los alimentos y suministros humanitarios transportados. Asimismo, ha incidido en que "el cierre del estrecho de Ormuz afectará el acceso mundial a los fertilizantes, lo que incrementará su costo y, a su vez, el coste de la producción de alimentos". Esto, ha precisado, "preocupa" al secretario general.
"Además, subraya una vez más nuestra adicción a los combustibles fósiles, donde los suministros se concentran en unas pocas regiones del mundo", ha apostillado, reivindicando la situación como "una oportunidad para redoblar nuestros esfuerzos en energías renovables".
Las palabras del portavoz de Guterres llegan en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.
A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con atacar el país "20 veces más fuerte" si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz. El petróleo ha experimentado en los últimos días una escalada de precios de récord, llegando a superar los 115 dólares el barril este lunes, si bien tanto el barril de Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate, empleado en Estados Unidos, han bajado hasta situarse de nuevo por debajo del umbral de los 90 dólares después de que Trump apuntara a una pronta finalización de la guerra.