Última hora de la guerra en Irán, en directo | Teherán insiste en su poder para mantener una "guerra larga": "No hay espacio para la diplomacia"

Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC. La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva. Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía. Europa Press Compartir en X

Al menos doce muertos en ataque israelíes en dos gobernaciones del sur de Líbano Al menos doce personas han muerto y una veintena han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados en la noche de este lunes en cuatro localidades de las gobernaciones de Nabatiye y Bint Jbeil, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés. Dos operaciones del Ejército de Israel en la gobernación de Nabatiye han ocasionado siete muertes en la localidad de Numairiya y una en Shokin, a las que ha sumado dos y ocho personas heridas, respectivamente, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud libanés en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA. Por otro lado, los ataques de las fuerzas israelíes en las localidades de Tebnín y Beit Lif, en la gobernación de Bint Jbeil --situada al norte de Nabatiye--, han dejado cuatro víctimas mortales, dos en cada población, así como cuatro heridos en la primera y ocho en la segunda, según el mismo organismo sanitario. Europa Press Compartir en X

Japón urge a Irán a desescalar el conflicto mientras acelera las repatriaciones El Gobierno de Japón urgió a las autoridades iraníes a desescalar el conflicto y solicitó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos en Irán, mientras que este martes llegaron a Tokio más de 280 personas que se encontraban en varios países de Oriente Próximo. El ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, trasladó en una llamada telefónica la pasada noche a su homólogo iraní, Abás Araqchí, la necesidad de una "desescalada", expresando "su grave preocupación por el intercambio de ataques y el deterioro de la situación regional". Asimismo, Motegi solicitó al jefe de la diplomacia iraní "la pronta liberación de los dos japoneses detenidos en Irán" y que "garantice la seguridad de los japoneses en la región", según reza un comunicado del Ministerio de Exteriores. EFE Compartir en X

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán. El Ministerio de Defensa de EAU informó a través de X de que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y solicitó a la población "seguir las instrucciones de seguridad". Asimismo, la Guardia Nacional de Kuwait "interceptó y derribó con éxito seis drones" en los sectores norte y sur del país, anunció la agencia estatal de noticias. El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a la población a dirigirse "al lugar seguro más cercano" y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos. EFE Compartir en X

Teherán responde a Trump y advierte de su posición de alargar la guerra: "No hay espacio para la diplomacia" Hace 10 días que Estados Unidos e Israel atacaron de manera conjunta a Irán, haciendo estallar un conflicto que permanecía latente en un territorio ya tenso a nivel interno. En los ataques, el ayatolá Alí Jamenei fue alcanzado, y aunque no es habitual heredar este cargo, la Asamblea de Expertos ha designado a su segundo hijo, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán, provocando cierto recelo entre la sociedad iraní. En este contexto, Donald Trump ha asegurado que la guerra en Irán está "prácticamente acabada", aunque asegura que no terminará esta semana. Ante estas declaraciones, el asesor de Exteriores de la oficinal del líder supremo Kamal Jarazi ha asegurado que Irán está preparado para alargar la guerra, y que está dispuesto a seguir atacando a otros países del Golfo con el fin de persuadirlos para que convenzan a Trump de que se retire del conflicto. "Ya no hay espacio para la diplomacia", ha asegurado Jarazi en una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense CNN. "Donald Trump ha estado engañando a otros e incumpliendo sus promesas. Lo hemos experimentado en dos momentos de negociaciones: cuando estábamos conversando, nos atacaron". Compartir en X

