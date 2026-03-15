El Pactómetro del 15M, la mejor calculadora de pactos de las elecciones de Castilla y León

Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular todos los posibles acuerdos y pactos entre partidos de cada bloque ideológico para alcanzar los escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta tras las elecciones de Castilla y León del 15M.

Ha llegado el día. Después de las elecciones de Extremadura, las últimas de 2025, y de las de Aragón, las primeras de 2026, este domingo se celebran elecciones en Castilla y León, con más de dos millones de votantes llamados a las urnas para definir la conformación de la Junta de la comunidad autónoma. Si bien las encuestas avanzan la victoria del PP, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que negociar para gobernar, porque si no hay sorpresas, se quedará lejos de la mayoría absoluta.

Estas elecciones llegan con algún que otro cambio: a nivel estructural, las Cortes de Castilla y León estarán conformadas por 82 escaños, uno más que en la previa, que lo repartirá la provincia de Segovia. Precisamente por esto, la mayoría a alcanzar en esta legislatura cambia, pasando de 41 a 42 escaños. Aunque se espera que el Partido Popular pinte de azul como mínimo, los mismos 31 escaños que sumó en 2022, para pasar esa 'barrera' tendrá que contar con el apoyo de otros.

Es aquí donde entra la necesidad de pactar. Tras las elecciones de 2019, Mañueco pudo gobernar gracias al pacto sellado entre PP y Ciudadanos, que llevó a Francisco Igea, líder de la formación naranja, a la vicepresidencia de la Junta. En 2022 se fraguó la caída de Ciudadanos —perdió 11 de sus 12 procuradores— pero los populares tuvieron que pactar de nuevo, esta vez llevando a la ultraderecha a un Gobierno regional por primera vez, aunque el acuerdo duró sólo medio mandato y la otra mitad, gobernó Mañueco en solitario.

Para estas elecciones, el escenario se prevé similar: un PP ganador, pero sin mayoría suficiente. Y aquí es donde entra en acción el Pactómetro de laSexta, porque calculadoras de pactos hay muchas pero Pactómetros sólo hay uno. Esta herramienta interactiva, idea original de Antonio G. Ferreras y Al Rojo Vivo, permite ir haciendo sus propias pruebas, sumando y restando los escaños que cada partido haya obtenido en estas elecciones, para ver qué sumas serían necesarias para alcanzar la mayoría absoluta que, en las Cortes de Castilla y León se alcanza en los 42 escaños.

Así funciona el Pactómetro de CyL

Utilizar el Pactómetro de laSexta es muy fácil: lo único que tienes que hacer es ir eligiendo qué partidos crees que podrían pactar. En un lado del Pactómetro, podrás ver los nombres de cada una de los principales partidos, marcados cada uno con su color, y junto a ellos el número de escaños que han obtenido en función de los resultados.

En el otro lado te encontrarás con la barra en la que se irán sumando partidos a los posibles pactos, con el punto en el que se alcanza la mayoría absoluta del Parlamento castellano y leonés, marcado con una línea: los 42 escaños. Algunos se preguntarán por qué son 42 si en las pasadas elecciones se alcanzaba la mayoría con 41 escaños: de estas elecciones saldrán unas Cortes con un escaño más, un total de 82, ya que Segovia, por población, repartirá un escaño más.

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