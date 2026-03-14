Los candidatos de Castilla y León pasan la jornada de reflexión con familiares y amigos a las puertas de unos comicios claves

Los detalles Prácticamente todos los candidatos castellanoleoneses, como Mañueco o Carlos Martínez, han tomado la decisión de pasar su sábado acompañados de familiares y amigos antes de afrontar las elecciones que se celebran este domingo.

A un día de las elecciones autonómicas en Castilla y León, los candidatos a la presidencia de la Junta pasan la jornada de reflexión con sus allegados. Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, desayuna con su familia en Salamanca y almuerza con amigos. Carlos Martínez, del PSOE, pasea por el río Duero en Soria con familiares y amigos. Carlos Pollán, de Vox, camina por León y asiste a un partido de fútbol. Alicia Gallego, de UPL, busca tranquilidad en familia. Ángel Ceña, de Soria ¡YA!, pasea por el monte Valonsadero. Pedro Pascual, de Por Ávila, se reencuentra con hijos y nietos. Juan Gascón, de En Común, celebra el cumpleaños de su hija en familia. Miguel Ángel Llamas, de Podemos, dedica el día a su hijo, pero denuncia una agresión tras un paseo.

Ya solo queda un día para que se celebren las elecciones autonómicas en Castilla y León. Unos comicios que se antojan claves y ante los que todos los candidatos a la presidencia de la Junta han decidido pasar la jornada de reflexión dedicando tiempo a sus más allegados.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido emplear su sábado antes de saber si será reelegido como presidente en un desayuno con su familia en Salamanca, lo que posteriormente complementará con una comida con unos amigos en uno de los pueblos de la ciudad salmantina.

Por su parte, el candidato socialista, Carlos Martínez, también compartirá esta jornada con familiares y amigos, con los que paseará por los márgenes del río Duero en Soria. Un paseo que también ha planificado el candidato de Vox, Carlos Pollán, en su caso por las calles de León antes de afrontar una tarde en la que acudirá al partido que la Cultural Leonesa disputa contra el Racing de Santander.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, dedicará la jornada a pasar un día "tranquilo", a "tomar el aire" y relajarse en compañía de su familia en un día en que quiere coger fuerzas de cara a la jornada electoral. Por otro lado, un paseo largo por el monte Valonsadero es la opción elegida por el candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, para este sábado, un día en que también estará acompañado por su familiar para "descansar".

Asimismo, el cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, también dedicará tiempo a la familia, así aprovechará para "reencontrarse" con hijos y nietos. "Estoy deseando verlos, ya que hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos", ha afirmado Pascual.

Del mismo modo, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, dedicará todo el día a pasarlo con su hija pequeña que cumple años. Primero irá al mercado agro-ecológico de Palencia, por la mañana, para comprar los productos con los que hará sus platos favoritos (lasaña y brownie), y después continuará un día tranquilo con la familia.

El candidato de Podemos denuncia haber sido agredido

Finalmente, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, también le espera un día "intenso" en lo familiar. "Se lo voy a dedicar a mi hijo de tres años. Durante la campaña no he podido estar mucho con él así que pasaremos un día muy entretenido, divertido e intenso", ha detallado a Europa Press el líder de la formación morada.

Durante el paseo que estaba realizando, un hombre le ha lanzado un cristal, tal y como ha desvelado el propio Llamas en redes sociales. Tras lo sucedido, ha denunciado los hechos ante la Policía.

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