Ferreras, sobre las elecciones de Castilla y León: "Si aquí se han enfrentado el 'No a la guerra', y el 'No a Sánchez', el 'No a la guerra' ha agitado poco al electorado"

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha asegurado en laSexta que "el bloque de la derecha y la extremaderecha arrasa" en las elecciones de Castilla y León, donde, ha dicho, "PP y Vox tienen la mayoría absoluta garantizada".

Los primeros resultados de las elecciones y los sondeos a pie de urna apuntan a que en las elecciones de Castilla y León se repite el mismo patrón que en otras comunidades: gana el PP, pero necesita a Vox.

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha asegurado en laSexta que "si aquí se han enfrentado el 'No a la guerra', y el 'No a Sánchez', el 'No a la guerra' ha agitado poco al electorado".

"El bloque de la derecha y la extremaderecha arrasa", ha señalado Ferreras, quien ha apuntado que "lo que está claro es que PP y Vox tienen la mayoría absoluta garantizada". Así, ha comentado que aunque la campaña, sobre todo la última semana, ha sido "brutal" y "se han dado de gorrazos, se han dicho de todo, se han ninguneado, es inevitable que se vayan a poner de acuerdo".

"Las negociaciones pueden ser más sencillas. Pollán y Mañueco son hombres tranquilos, no hay un personaje extraño como era Gallardo", ha indicado Ferreras. Eso, ha dicho el periodista, "puede facilitarlo todo". "Aunque en Vox no decide el territorio, es la dirección nacional, Abascal y su equipo más cercano", ha añadido. Además, ha hecho hincapié en que si Vox y PP llegan a entenderse, esto "va a facilitar los acuerdos en Extremadura y Aragón".

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