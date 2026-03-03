Este es el programa de UPL (Unión por el Pueblo Leonés) de las elecciones de Castilla y León de 2026

Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Junta de Castilla y León, durante la pegada de carteles hoy viernes en León dando inicio a la campaña electoral.

La Unión del Pueblo Leonés se presenta en tres de las nueve circunscripciones de Castilla y León, que se corresponden con las provincias; concretamente lo hace en León, Salamanca y Zamora.

"Quien olvida sus raíces pierde su identidad, porque sin saber de dónde viene, difícil es saber a dónde va": con esta frase arranca el programa que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado para las elecciones de Castilla y León, una cita electoral para la que las encuestas avanzan un buen resultado: la mayoría de los sondeos apuntan a que la UPL retendrá a sus tres procuradores, aunque algunas le dan alguno más, llegando incluso a los cinco representantes en las Cortes.

La cabeza de lista de UPL, Alicia Gallego, considera necesario un "cambio de políticas públicas" en la región, ante las "deficiencias existentes", especialmente en el mundo rural en materias como la sanidad, la educación o la movilidad, que impiden el "asentamiento poblacional joven", sumado a otra de las grandes carencias de la región, la situación de Internet. En las ciudades, por otro lado, Gallego asegura que la situación de los jóvenes "no acompaña", ya que tienen "talento" y buena formación, pero cuestiones como la vivienda o la ordenación del territorio se presentan como grandes problemas que hay que atajar. De cara a los resultados de este 15M, la UPL ha dejado clara cuál es su prioridad en esta legislatura: la autonomía de León, clave ante cualquier posible pacto que surja de la cita electoral.

El programa de la UPL para estas elecciones se enfoca en esta autonomía de la Región Leonesa, pero también en cuestiones clave que van desde los servicios públicos de calidad, tanto en zonas urbanas como en rurales; al desarrollo territorial y lucha contra la despoblación, uno de los grandes problemas de la comunidad autónoma. Desde la UPL buscarán potenciar la FP conectada al tejido productivo local, así como el apoyo a pymes y sectores estratégicos que puedan fijar población joven en el territorio. Entre las propuestas de la UPL está también la promoción de la protección del patrimonio y de las lenguas propias de la región, como son el leonés y el gallego en las áreas en las que se conserva.

