Elecciones Castilla y León 2026
Soria ¡Ya! pincha, pierde 2 escaños y se queda como primera fuerza política sólo en un puñado de municipios
Ángel Ceña reconoce la derrota pero asegura que no se rendirá y seguirá trabajando por la provincia. En cuatro años, el proyecto de Soria ¡Ya! ha perdido cerca de 10.000 votos.
El 42% de los votantes de la provincia de Soria eligió a Soria ¡Ya! en 2022. Con apenas seis municipios pintados de verde (Vox), la mitad de Soria se tiñó de negro hace cuatro años, cuando el partido consiguió convencer a más de 18.000 votantes, los mismos que sumaron entre PP y PSOE. Cuatro años después, cerca de 10.000 votantes han preferido escoger otra papeleta, dejando al 'sorianismo' en una discreta posición, con un solo escaño de los tres que mantuvo durante los últimos cuatro años.
"Sólo con uno", lamentaba el líder de la candidatura, Ángel Ceña, con los resultados aún sin llegar al 100%. "Pero seguiremos haciendo el mejor trabajo posible. No nos vamos a rendir". Ceña se ha comprometido a "analizar" cómo a través de un proyecto político que desde el inicio ha mostrado cierta equidistancia ideológica —"Nuestra ideología es Soria (...). Nos da igual quién haga las cosas, lo que queremos es que se hagan", decía en 2022— pueden "seguir sirviendo" al pueblo de Soria.
Los escaños perdidos de Soria ¡Ya! se han repartido entre los dos extremos ideológicos: uno para el PSOE y el otro se ha ido para Vox, que aunque hace cuatro años se hizo con más del 11% del voto, no obtuvo representación. El PP, con unos 2.000 votos más ahora, se mantiene con un único escaño.
Y es que de aquella provincia marcada por los colores negro y azul (SY y PP, respectivamente) hace cuatro años, en estas elecciones apenas una decena de municipios han elegido a Soria ¡Ya! como primera opción: en el de mayor población, Alconaba, la segunda fuerza ha sido Vox, un voto por delante de PP y PSOE. El resto, pequeñas localidades con un puñado de habitantes.
En la capital, la ciudad de Soria, el partido de Ceña ha perdido casi 5.000 votos por el camino, la mitad de los que consiguió hace cuatro años.
