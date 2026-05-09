Calma tensa en el estrecho de Ormuz: EEUU sigue esperando una respuesta de Irán a su última propuesta

Los detalles Tras varios días de ataques esporádicos, este sábado no se han reportado nuevos ataques en el estrecho de Ormuz mientras Teherán sigue sin manifestarse acerca de la última propuesta de Washington para el cese de las hostilidades.

Este sábado, el estrecho de Ormuz experimenta una relativa calma después de varios días de ataques esporádicos, mientras Estados Unidos espera una respuesta de Irán a su propuesta de alto el fuego. Donald Trump había anticipado una respuesta inminente, pero Teherán aún no se ha pronunciado. La visita del presidente estadounidense a China la próxima semana ha incrementado la presión para resolver el conflicto, que afecta a los mercados energéticos y la economía mundial. Sin embargo, los combates se han intensificado, con enfrentamientos entre fuerzas iraníes y buques estadounidenses. En paralelo, Israel bombardea el sur de Líbano, causando varias víctimas, sin confirmar su autoría pero atacando infraestructuras de Hizbulá.

Este sábado reina una relativa calma en el estrecho de Ormuz tras varios días de ataques esporádicos. Todo porque Estados Unidos espera una respuesta de Irán a su última propuesta de alto el fuego. Una que Donald Trump aseguraba el viernes por la noche que llegaría en cuestión de horas, pero sobre la que Teherán sigue sin manifestarse.

"Nosotros hacemos nuestro trabajo. No prestamos atención a los plazos ni a los tiempos", ha afirmado Ismail Baghaei, portavoz del ministerio de Exteriores. Además, señalan lo contradictoria que es la preocupación estadounidense por el arma nuclear mientras Trump amenaza veladamente con usarla contra los iraníes.

Mientras tanto, la visita del presidente estadounidense China la próxima semana, un esperado viaje por las tensiones entre ambos países, ha aumentado la presión para poner fin al conflicto, que ha sumido a los mercados energéticos en la incertidumbre y representa una creciente amenaza para la economía mundial.

No obstante, lejos de cerrar un alto el fuego, en los últimos días se han registrado los mayores recrudecimientos de los combates en el estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que se declaró una tregua hace alrededor un mes, uno en el que los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de nuevos ataques este viernes.

De hecho, según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, durante este viernes se registraron enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas iraníes y buques estadounidenses en el estrecho. Por su parte, el ejército estadounidense declaró haber atacado a dos buques vinculados a Irán que intentaban entrar en un puerto iraní. Un avión de combate estadounidense impactó sus chimeneas obligándolos a dar la vuelta según su versión.

Pese a todo Trump reiteró que el alto el fuego seguía vigente, incluso con las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchí, quien aseguró que "cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria".

Continúa el asedio en Líbano

Mientras tanto, Israel sigue aprovechando la situación para continuar bombardeando el sur de Líbano en unos ataques que han costado la vida a al menos cuatro personas según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Un primer ataque contra un automóvil cerca de la escuela secundaria Mártir Mohammed Saad, entre Burj Rahal y Abbasiya, resultó en la muerte de los tres ocupantes del vehículo, según las fuentes de la NNA. El segundo, efectuado por un avión no tripulado, alcanzó hasta en tres ocasiones a un padre y a su hija que viajaban en moto por la localidad de Nabatiyé. El hombre ha fallecido y su hija, de 12 años, se encuentra herida por uno de estos ataques.

El Ejército israelí no ha confirmado su autoría pero sí que ha anunciado en sus redes sociales bombardeos contra más de 85 "estructuras de Hizbulá" en el sur del país. "Entre las infraestructuras atacadas se encontraban depósitos de armas, lanzadores y edificios de uso militar desde los que los terroristas de Hizbulá operaban para promover complots terroristas contra las fuerzas militares y el Estado de Israel", ha indicado.

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