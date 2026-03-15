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Urquizu señala lo que se está viendo en Castilla y León: "La derechización de la sociedad española"

El sociólogo ha señalado que es "otro titular" de la noche electoral de este domingo que supone "una cifra histórica". España se está moviendo a la derecha en cada una de las elecciones", ha apuntado.

Urquizu señala lo que se está viendo en Castilla y León: "La derechización de la sociedad española"

El sociólogo Ignacio Urquizu ha señalado en la mesa de Al Rojo Vivo que hay "otro titular en el que no nos estamos fijando" en esta noche electoral en Castilla y León "pero que es relevante".

Así, ha señalado que en "Castilla y León la derecha nunca había superado el 52% del voto, que es en los años 90, y ahora mismo PP y Vox están sumando prácticamente 53, 54, 55%".

"Es lo que hemos estado viendo en Extremadura, en Aragón, que es la derechización de la sociedad española. España se está moviendo a la derecha en cada una de las elecciones y eso ya lo vimos en Aragón también con una cifra de 55% que fue récord, lo vimos en Extremadura y lo estamos viendo ahora", ha explicado.

Por ello, ha señalado que "es una cifra histórica y es otro de los titulares" de la noche de este domingo.

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