Cómo se vota en blanco en las elecciones autonómicas de Castilla y León y para qué sirve

La participación en las elecciones de Castilla y León ha variado a lo largo de la historia, pero cuando las elecciones se celebran 'descolgadas' de otras más globales (municipales y generales), cae. Pero el voto en blanco es un modo de participación.

La participación en unas elecciones autonómicas suele ser más baja cuando estas se celebran 'sueltas'. Históricamente, salvo las de la Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, en España se suelen celebrar todas las elecciones autonómicas a la vez, cada una en su territorio, al mismo tiempo que las elecciones municipales. Pero a raíz de los adelantos que se han ido viviendo en los últimos años, ante las discrepancias en los Gobiernos o su incapacidad a la hora de sacar medidas clave adelante, como ha sido el caso de los Presupuestos, que abocó a elecciones anticipadas en Extremadura y Aragón en los últimos meses, cada vez es más habitual ver cómo algunas elecciones autonómicas se celebran 'descolgadas' del resto y 'aisladas' de otros procesos.

No ocurre con todas —cuando Madrid adelantó elecciones lo hizo para formar una legislatura breve, que culminaría cuando se hubiera agotado la primera, tal y como indica el estatuto, por lo que las siguientes ya se celebraron en tiempo y forma, en el calendario conjunto de autonómicas— pero cuando tiene lugar, es habitual que la participación caiga. Cuando un votante tiene que ir a votar sólo para un proceso, su implicación es menor. En Castilla y León se ve reflejado en los datos: la participación de las elecciones de 2022, que sí fueron anticipadas, fue la más baja de la historia, la primera vez que no alcanzó ni el 60%.

Sin embargo, también en esas elecciones se registró el menor porcentaje de voto en blanco de la historia de Castilla y León, un 1%, lo que se corresponde con unos 12.000 votos en blanco. ¿Qué significa esto? Tiene sentido si se tiene en cuenta que muchas personas eligen el voto en blanco como evidente forma de protesta contra los partidos, cuando sirve como muestra de que el votante quiere participar en el proceso electoral pero no quiere apoyar a ninguna de las candidaturas presentadas. Cuando unas autonómicas tienen lugar a la vez que las municipales, el votante puede sentir cierta 'presión' por votar en todos los procesos, aunque sea emitiendo un voto en blanco; cuando no es así, puede optar por la abstención.

Hay que entender que el voto en blanco sí cuenta para el dato de participación —es decir, se considera voto emitido válido, cuenta para el total de votos y también para calcular el porcentaje que necesitan los partidos para obtener escaños—, a diferencia del voto nulo, que se 'descarta' del recuento. En el caso de que el porcentaje de votos en blanco supere el porcentaje mínimo para obtener escaño, que suele ser el 3%, se lista junto al resto de candidatura que han superado ese porcentaje. Pero lógicamente no entran en el reparto de escaños, porque votar en blanco no tiene ese efecto, sino que sirve más para visualizar un rechazo al resto de partidos.

Qué se considera voto en blanco

Al contrario de lo que pueda pensarse, introducir un papel en blanco o una papeleta donde se pueda leer 'Voto en blanco' no supone votar en blanco: esto se considera voto nulo. Para votar en blanco puedes llevar a cabo cualquiera de estas acciones:

Introducir en la urna un sobre vacío, sin ninguna papeleta

Introducir en la urna un sobre con una papeleta de una candidatura legalmente retirada de la circunscripción electoral

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