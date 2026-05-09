Albares asegura que Israel liberará al activista español de la Flotilla "en las próximas horas"

El contexto Saif Abukeshek lleva desde el pasado jueves detenido por las autoridades israelíes tras ser retenido en la interceptación de la Global Sumud Flotilla y ser acusado junto con un compañero de colaborar con Hamás.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado que Israel liberará al activista hispano-palestino Saif Abukeshek "en las próximas horas". Su deportación se realizará a través del paso fronterizo de Taba hacia Egipto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya está trabajando para que Abukeshek regrese a España con su familia lo antes posible. Albares ha expresado su satisfacción por la noticia y ha asegurado que no escatimarán esfuerzos para su pronto retorno. Abukeshek, junto con el brasileño Thiago Ávila, fue uno de los dos activistas capturados por Israel de la Global Sumud Flotilla, acusados de varios delitos, incluyendo presunta colaboración con Hamás.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saif Abukeshekserá liberado "en las próximas horas".

Esta liberación, ha explicado el ministro en un audio remitido a los medios de comunicación, se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso fronterizo de Taba con Egipto. También ha señalado que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya trabajan para que en el momento en el que se produzca la salida a Egipto, Abukeshek "regrese a España con su familia lo antes posible".

"Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", ha concluido el titular de Exteriores.

El activista, junto con su compañero brasileño Thiago Ávila, fueron los dos únicos de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales cercanas a Grecia de la Global Sumud Flotilla que fueron llevados al país hebreo ya que las autoridades israelíes les acusaban de varios delitos, algunos de ellos de terrorismo por una presunta colaboración con Hamás.

Además, durante los últimos días Abukeshek había iniciado una huelga seca que se unió a la huelga de hambre que mantiene desde el día de su detención.

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