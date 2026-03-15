Mañueco vaticina “una gran noche” para el PP y evita hablar de pactos con Vox: “Castilla y León será terreno libre de ‘sanchismo’”

El todavía presidente de Castilla y León ha afirmado que "los ciudadanos han dicho que diálogo, habrá que dialogar". A pesar de esto ha dejado caer que ya han dicho con quién no van a pactar.

El todavía presidente de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado a su llegada al hotel que hace de cuartel general esta noche electoral que su región "será un terreno libre de 'sanchismo'". Se trata de las palabras que utiliza al ser preguntado sobre si seguirá al frente de la Junta castellanoleonesa solo o acompañado.

"Va a ser una gran noche, el PP va a ganar la elecciones", ha dicho a laSexta. Además, ha afirmado que "los ciudadanos han dicho que diálogo, habrá que dialogar". A pesar de esto ha dejado caer que ya han dicho con quién no van a pactar, momento en el que ha ha agregado que Castilla y León "será terreno libre de 'sanchismo'".

Sobre si tendrá que meter a Vox en el Gobierno, Mañueco ha apuntado que están "todos muy contentos", pero "hay que terminar el escrutinio". Sobre si le ha llamado alguien de Vox para felicitarle ha contestado que no que le ha llamado "nadie de nadie". Aunque sí ha añadido que ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Con más del 70% escrutado, el PP ganaría con claridad con 33 procuradores, dos más que en 2022, lo que no le evitará depender de un Vox que sube un escaño.

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