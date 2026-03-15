De los incendios al fin del pacto PP-Vox a mitad de mandato: algunas claves a tener en cuenta en las elecciones de Castilla y León

Un pacto PP-Vox fracasado a mitad de legislatura, la peor oleada de incendios en la región... estas son algunas de las claves a tener en cuenta de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2026.

Día de elecciones en Castilla y León. Hoy, más de dos millones de votantes son llamados a las urnas para decidir la conformación de las Cortes de la región, en una jornada electoral abocada a la negociación. Aunque el PP tiene a su favor las encuestas, que apuntan a que será la de Alfonso Fernández Mañueco la lista más votada, la formación de Gobierno se prevé que esté sujeta a negociaciones con un Vox que podría superar el 20% del voto, que se consolidará como tercera fuerza política.

Para comprender mejor las elecciones de Castilla y León, no obstante, hay que tener en cuenta algunas cuestiones clave, tanto de la situación actual como de la última legislatura:

El acuerdo PP-Vox, frustrado por el camino

El final abrupto de la coalición entre PP y Vox en Castilla y León en verano de 2024 terminó con una alianza sellada dos años antes en un documento marco de mínimos compuesto por 11 ejes y 32 acciones generales, entre las que se incluían medidas polémicas como el impulso de una ley de violencia intrafamiliar en la comunidad, que nunca vio la luz. Este acuerdo firmado en marzo de 2022 comenzaba con una serie de principios generales, como la defensa de los intereses de Castilla y León en el marco de la Unión Europea o el impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo, entre otros.

Además, sobre inmigración, que a la postre sería el motivo de la ruptura del pacto, este acuerdo incorporaba como último punto, debido a que fue motivo de disputa, uno referido al tratamiento de estas personas: "Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León".

La garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras, el aseguramiento de la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación y la reducción del gasto superfluo, fueron otros de los planteamientos genéricos de aquel pacto.

Las medidas que sí aprobó el Gobierno de Mañueco

Fuera de este acuerdo quedaron precisamente algunas de las medidas que generaron más polémica durante los dos años que gobernaron juntos, como la proposición de ley de concordia, que ambos partidos registraron y que omitía las alusiones a la dictadura franquista, o un protocolo antiaborto consistente en ofrecer a las mujeres que querían interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido fetal.

Tampoco aludía el documento al recorte de las ayudas directas a los sindicatos que puso en marcha Vox como partido titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que generó una batalla judicial constante con CCOO y UGT no solo por la merma de fondos, sino por las descalificaciones e insultos que profería en redes sociales y medios de comunicación el entonces consejero del ramo, Mariano Veganzones (Vox).

Así, la única polémica que realmente estaba firmada en el pacto era la de impulsar una ley de violencia intrafamiliar y que el PP accedió porque, según argumentaron, que no estaba reñida y podía coexistir con la Ley contra la Violencia de Género, aunque el objetivo de Vox fuese el sustituir una por otra.

En total, fueron una docena de leyes las que la coalición PP-Vox consiguió sacar adelante en esos dos años, aunque las dos más polémicas: la citada de violencia intrafamiliar y la ley de concordia que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica, no llegaron a aprobarse al romperse la coalición a cuenta del encontronazo por el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados en la Comunidad.

Concretamente, entre las leyes que sí consiguieron aprobar se encuentran las del procedimiento de designación de senadores autonómicos, varias leyes de rebajas y bonificaciones tributarias, la reforma de la Ley de Juego y Apuestas, la reforma del modelo de atención en residencias de mayores, la nueva Ley de Sanidad Animal y, por último, la de Patrimonio Cultural. Además, las dos formaciones sacaron adelante dos presupuestos de forma consecutiva, los de 2023 y 2024, que son las últimas cuentas aprobadas en la comunidad.

Por aquel entonces, el pacto de PP y Vox no especificaba un compromiso que ahora el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, considera ineludible: que los acuerdos duren para toda la legislatura, es decir, que lo firmado se cumpla durante cuatro años y evitar así lo ocurrido en el actual mandato, cuando los populares se quedaron en minoría tras la salida del gobierno de los de Abascal. Una condición que también parece compartir la dirección nacional del PP, que en el decálogo publicado este pasado lunes como base para los posibles pactos autonómicos con Vox incluye que esta posible unión debe dotar de presupuestos anuales a los territorios.

Precisamente, esa falta de apoyos al estar en minoría ha pasado factura al PP en los casi dos años que ha estado gobernando en solitario en Castilla y León, donde ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos para 2025 debido a la oposición conjunta que han ejercido el resto de los grupos en la Cámara y que ha sumado en votaciones conjuntas a PSOE y Vox en contra del PP; una circunstancia que no ha pasado desapercibida por los populares, que han alimentado la idea de una supuesta 'pinza' en su contra urdida supuestamente entre los socialistas y los de Abascal para impedirles gobernar y generar una situación de bloqueo.

Los incendios de Castilla y León: el monte no olvida

El último verano fue durísimo para Castilla y León: en 2025, más de 130.000 hectáreas acabaron calcinadas en suelo castellano y leonés. "El peor servicio de extinción de incendios está en Castilla y León", aseguró entonces el que fuera director de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura Paco Castañares en MVT. Siete meses después del fuego, los vecinos del entorno de Las Médulas sigue denunciando el "abandono total" de la Junta tras lo que consideran una "nefasta" gestión.

Los vecinos de Las Médulas denuncian el "abandono total" de la Junta de Castilla y León: "La gestión ha sido nefasta"

"La gestión ha sido nefasta como la copa de un pino. Es tu obligación como Administración, en un país desarrollado como es España, cuidarlo, protegerlo, mimarlo, tener un plan de evacuación e incendios", se quejaba una vecina. Bajo el lema 'El monte no olvida', la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León organizó una serie de marchas por las zonas más afectadas por los incendios forestales unos días antes de las elecciones.

"Lo hacemos desde la rabia y la determinación. Nuestra tierra está siendo arrasada año tras año y ya no caben más silencios ni tibiezas. Lo que ocurre en nuestros montes no es un accidente, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de años de abandono, de recortes y de una gestión irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León", explicaba a EFE el bombero forestal Sergio Fidalgo, organizador de las marchas.

"Cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político. Cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población. Cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden", agregaba Fidalgo. A juicio de este bombero forestal, los montes se queman "porque no se apuesta por una prevención real durante todo el año, porque faltan medios y sobra propaganda, y porque el medio rural es el eterno olvidado al que sólo se mira cuando hay elecciones".

"Este año volvemos a la campaña de incendios como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada", lamentaba.

La brecha del voto regionalista en Castilla y León

El 'leonesismo', el 'sorianismo' y el 'avilismo', encarnados políticamente por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), por Soria Ya (SY) y por Por Ávila (XAV), se juegan en estas elecciones de Castilla y León mantener una cuota de procuradores que nunca antes tuvieron este tipo de movimientos y partidos regionalistas o provincialistas en las Cortes —sumaron siete en 2022—, aunque parten con distintas perspectivas si se atiende a lo que prevén las encuestas.

La Unión del Pueblo Leonés fue quien impulsó la moción en la que se pedía la constitución de una Comunidad autónoma de la Región Leonesa y el Ayuntamiento de León capital fue el primero en aprobarla el 27 de diciembre de 2019, con los votos de UPL, el PSOE y un concejal de Podemos. El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se ha convertido desde entonces en una de las voces más reivindicativas por considerar que la pertenencia de León a la actual comunidad autónoma ha supuesto un agravio comparativo, económico y demográfico para las provincias del oeste de Castilla y León.

En el caso de Soria Ya, su aventura política comenzó con el movimiento ciudadano del mismo nombre, alimentado por la sensación de que la España interior se desangra demográficamente por la falta de oportunidades. En 2022 optaron por dar el salto a la política, en medio de una ola de reconocimiento y después de que un partido como Teruel Existe hubiera logrado el hito de conseguir un representante en el Congreso de los Diputados.

El resultado fue abrumador, con la mitad de los votos emitidos y doblando a PP y PSOE, que tuvieron que conformarse con un procurador cada uno, frente a los tres de Soria Ya, que se hizo fuerte de la mano de la UPL y sumaron para contar con un grupo parlamentario y no depender de la estructura del Grupo Mixto.

No ocurrió lo mismo con Por Ávila (XAV), que aspira a seguir en las Cortes por tercera legislatura consecutiva con un representante, pero que siempre se ha integrado en el Grupo Mixto. Tras surgir como una escisión del PP, fruto de los enfrentamientos por la influencia del partido a nivel autonómico y nacional a la hora de configurar los cargos de la Diputación de Ávila, este partido se ha estabilizado en apoyos fundamentalmente en la capital abulense, donde Jesús Manuel Sánchez Cabrera sigue como alcalde y como el más votado.

Esa capacidad de arrastre de voto, unida a la capacidad de reivindicación de una de las provincias que tienen un mayor sentimiento de agravio respecto al resto del territorio, dan a Por Ávila serias opciones de seguir en las Cortes con un discurso exigente en materia de servicios públicos e infraestructuras, fundamentalmente.

Qué partidos se presentan a las elecciones

En total son nueve los partidos políticos que se presentan en todas las circunscripciones, cada una con su propia lista. La 'sorpresa', aunque no lo es tanto, es la candidatura de Se acabó la fiesta (SALF), el partido que el agitador de ultraderecha Alvise Pérez presentó a las elecciones europeas en 2024 (y con el que consiguió varios diputados). No lo es tanto porque ya presentó, por sorpresa, sus listas en las elecciones de Aragón, y aunque no consiguió escaño, sí rozó los 18.000 votos, un 2,74%, quedándose al borde de obtener un diputado en la Junta aragonesa.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Además de estos, en cada una de las nueve circunscripciones se presentan otras formaciones:

Ávila : Nueve CyL, Ciudadanos, Falange Española y Por Ávila (XAV)

: Nueve CyL, Ciudadanos, Falange Española y Por Ávila (XAV) Burgos : Decide-Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Vía Burgalesa Municipalista

: Decide-Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Vía Burgalesa Municipalista León : Nueve CyL, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Proyecto Alantre, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL) y Coalición por el Bierzo

: Nueve CyL, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Proyecto Alantre, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL) y Coalición por el Bierzo Palencia : Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada, Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) y ¡Vamos, Palencia!

: Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada, Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) y ¡Vamos, Palencia! Salamanca : Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada y Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada y Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) Segovia: Nueve CyL y Por Un Mundo + Justo

Nueve CyL y Por Un Mundo + Justo Soria: Nueve CyL, Ciudadanos y Soria ¡ya!

Nueve CyL, Ciudadanos y Soria ¡ya! Valladolid: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Municipalistas-España Vaciada y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI)

Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Municipalistas-España Vaciada y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) Zamora: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Ahora Decide-España Vaciada, Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) y Soberanía Alimentaria Española

Qué dicen las encuestas para Castilla y León

A lo largo de las semanas de campaña se han ido publicando numerosas encuestas preelectorales para Castilla y León, y aunque con algunas diferencias, todos apuntan en la misma dirección: en términos generales, todo apunta a que el PP será la lista más votada, aunque no obtendrá suficientes escaños para alcanzar la mayoría en las Cortes. Vox será clave para formar Gobierno, como ya lo fue en las anteriores, aunque las encuestas apuntan a que podrían o bien mantener unos resultados similares a los de hace cuatro años o incluso podrían superar el 20% de los votos, lo que supondría que uno de cada cinco votantes elegiría a la ultraderecha.

Entre los regionalistas se espera que la Unión por el Pueblo Leonés (UPL) no sólo retenga sus tres procuradores sino que pueda añadir uno más, mientras que el resto no verán crecimiento en su apoyo: Soria ¡Ya! podría perder hasta dos escaños mientras que Por Ávila (XAV) retendría su único escaño. En lo que también coinciden las encuestas es en la desaparición definitiva de Podemos y Ciudadanos del hemiciclo, que perderían sus procuradores. De hecho, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ya ha adelantado que votará por la coalición de Izquierda Unida.

Otra información sobre las elecciones de Castilla y León

Un total de 2.097.768 electores están llamados a las urnas ; la mayoría residen en Castilla y León mientras que 180.222 lo hacen en el extranjero.

; la mayoría residen en Castilla y León mientras que 180.222 lo hacen en el extranjero. De estos, 81.890 votan por primera vez en unas autonómicas, al haber cumplido los 18 años desde las últimas.

Las Cortes de Castilla y León esta legislatura estarán formadas por 82 escaños , uno más que en la anterior, que se reparte desde Segovia.

, uno más que en la anterior, que se reparte desde Segovia. La mayoría en estas elecciones se alcanza en 42, dado el aumento en el número de escaños de las Cortes de Castilla y León.

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