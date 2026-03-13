¿Por qué Vox despega en Castilla y León o Extremadura y no en Galicia o el País Vasco?

Los detalles La respuesta no es sencilla, sino una combinación causas como la estructura del sistema de partidos, la identidad territorial, el perfil socioeconómico y las dinámicas políticas locales.

La implantación de Vox en España es desigual, con un crecimiento notable en Castilla y León y Extremadura, donde ha duplicado escaños y se ha convertido en llave de gobierno. Sin embargo, en regiones con fuerte identidad nacionalista como Galicia y País Vasco, el partido enfrenta dificultades debido a su visión centralista y rechazo a cuestiones independentistas. En estas comunidades, partidos como el Partido Popular y el PNV ya ocupan el espacio de centro-derecha. Además, factores socioeconómicos, como la despoblación rural en Castilla y León y Extremadura, favorecen el discurso de Vox, mientras que en el País Vasco, la pluralidad ideológica y el sistema electoral complican su avance.

La implantación de Vox en España es desigual en los territorios. Las recientes citas electorales lo evidencian, aunque de forma generalizada la curva del partido de ultraderecha es ascendente desde su fundación en 2013.

Ahora, en un año de variadas citas electorales autonómicas, el recorrido del partido de Santiago Abascal es desigual. Y surge la necesidad de análisis. ¿Por qué Vox despega en Castilla y León o Extremadura y no en Galicia o País Vasco? La respuesta no es sencilla, sino una combinación causas como la estructura del sistema de partidos, la identidad territorial, el perfil socioeconómico y las dinámicas políticas locales.

Vox se ha convertido en llave de gobierno este año, primero en Extremadura y luego en Aragón. En las últimas elecciones celebradas en ambas comunidades, los de Abascal duplicaron sus escaños: 11 en la Asamblea de Extremadura y 14 en las Cortes de Aragón. Aunque nada está cerrado aún. Las consecutivas campañas electorales han endurecido el tono y la estrategia de los de Abascal pasa por apurar los tiempos y retrasar la formación de gobiernos.

Este fin de semana la mirada está puesta el Castilla y León. El domingo 15 de marzo más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas. En las anteriores elecciones autonómicas en la comunidad, Vox logró convertirse en pieza clave, haciendo a Juan García-Gallardo vicepresidente del ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco y haciéndose con tres carteras más. La relación se rompió en 2024 mediada la legislatura dejando un marcado daño en las políticas laborales y de género.

Esta ruptura en Castilla y León fue el inicio de la crisis de un complicado matrimonio que, según las encuestas, volverán a estar destinados a entenderse.

Sin embargo, a Vox aún le cuesta despegar en aquellas comunidades con un peso más nacionalista como son los casos de Galicia o País Vasco. Juan Francisco Caro, director del instituto de investigación social ‘Opina 360’, apunta a la visión centralista de España que tiene el partido y que, asegura, "choca con el sentimiento identitario en las 'regiones históricas' con idioma propio".

Lo mismo apuntan los politólogos y profesores universitarios Pablo Simón y Lluis Orriols. Para Simón, el nivel de penetración de Vox en estas comunidades es más bajo debido a que "el segmento electoral al que puede apelar es menor" por recurrir al nacionalismo español. No obstante, insiste en que esto no significa que no puedan conseguir representación parlamentaria con los escaños que tienen en los parlamentos vascos (1 diputada) y catalán (11 diputados). En el caso de Cataluña, asegura que Vox ha conseguido sus diputados a costa del Partido Popular.

Para Orriols, el nacionalismo que defiende Vox "tiene menos cabida en contextos donde ya hay un conflicto nacional previo" y coincide en que, por ese motivo, es más difícil que la formación de Abascal pueda cuajar en este tipo de regiones. El politólogo y analista político Aarón Leal afirma la teoría de Orriols y añade que un factor clave en este asunto es el fuerte rechazo del partido a todo tipo de cuestión independentista, lo que les hace chocar en comunidades donde el sentimiento de independencia y soberanía forman parte de su esencia.

Competencia por el espacio ideológico

En Castilla y León y Extremadura no hay partidos regionalistas fuertes que compitan por el voto identitario de derechas. En Galicia y País Vasco sí.

En la comunidad gallega, el Partido Popular mantiene una sólida hegemonía de casi 32 años de gobierno, con un perfil propio y liderazgo fuerte bajo las presidencias de Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

En Euskadi ocurre algo similar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ocupa el espacio centro-derecha con identidad propia, con Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe, Íñigo Urkullu e Imanol Pradales como presidentes. Además, hay que añadir que el eje nacional (vasquismo contra españolismo) es más determinante que el eje clásico izquierda-derecha. Por lo tanto, el votante conservador ya tiene una opción consolidada en ambas regiones mientras que Vox se reduce a un nicho muy pequeño.

Factores socioeconómicos y demográficos

Castilla y León y Extremadura coinciden en factores como la alta despoblación rural, el envejecimiento y la percepción ciudadana de abandono institucional. Aspectos en los que Vox puede lograr conectar con su relato de la 'España vaciada': campo, caza, tradición, etc…

Por su parte, el País Vasco tiene una mayor renta per cápita y un tejido industrial más fuerte, a lo que se añade una mayor pluralidad ideológica con partidos y menor centralidad de temas como migración rural o abandono.

El sistema electoral y el tamaño de circunscripción

Otro factor a tener en cuenta es el sistema de reparto electoral que se aplica en España bajo la ley d`Hondt, ya que puede favorecer a ciertos partidos si superan el umbral del 5% de los votos a obtener en las elecciones para entrar en el reparto de escaños. Por eso, la fragmentación nacionalista existente en regiones como el País Vasco dificulta que Vox alcance una representación significativa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.