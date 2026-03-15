Resultados de las elecciones en Castilla y León: así se reparten los escaños de la Junta

De los resultados de estas elecciones sale la conformación del hemiciclo de cara a la nueva legislatura. Durante los próximos cuatro años serán 82 escaños los que integren las Cortes de Castilla y León, uno más que la última.

Nuevas elecciones, nueva legislatura. Este domingo, más de dos millones de castellanos y leoneses han acudido a las urnas en cada uno de los municipios de las nueve provincias para elegir a quienes los representarán durante los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León. Las Cortes que surjan de estos comicios estarán compuestas por 82 escaños, uno más que en la pasada legislatura, al 'ganar' un procurador la provincia de Segovia.

Los resultados de las elecciones empiezan a ver la luz una vez cerrados todos los colegios electorales, y se podrán seguir en tiempo real desde laSexta.com.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. La provincia de Segovia es la que ha 'ganado' un escaño para la próxima legislatura:

Todos los partidos que se presentan en Castilla y León

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, se suman diferentes formaciones y coaliciones que han sido proclamadas en una o varias provincias, pero no en todas. Así pues, estos son todos los partidos que han presentado para este 15M.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

Falange Española de las JONS

Por Ávila (XAV)

Municipalistas-España Vaciada

Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI)

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Vía Burgalesa Municipalista

Unión del Pueblo Leonés (UPL)

Proyecto Alantre

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Coalición por el Bierzo

España Vaciada

¡Vamos Palencia!

Soria ¡ya!

Soberanía Alimentaria Española

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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